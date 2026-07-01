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Audax Italiano sacude el mercado y anuncia a su nuevo DT: vuelve a Chile desde Europa

El cuadro de La Florida oficializó a Patricio Graff como su nuevo director técnico tras la salida de Gustavo Lema.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Audax Italiano tiene nuevo entrenador para afrontar el segundo semestre de la temporada 2026. Tras la salida de Gustavo Lema, el elenco de La Florida se movió rápidamente en el mercado y este miércoles oficializó la llegada de Patricio Graff.

El estratega argentino, de 50 años, regresa al fútbol chileno luego de sus pasos por Coquimbo Unido, O’Higgins y Palestino. Su última experiencia como técnico principal fue al mando del Manchego Ciudad Real de España, mientras que hasta marzo de este año fue asistente de Eduardo Coudet en el Deportivo Alavés.

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“Nueva etapa, la misma ilusión de siempre. Damos la más cordial bienvenida a Patricio Graff, quien regresa a nuestro país para tomar la dirección técnica del Primer Equipo de Audax Italiano”, escribió el elenco de colonia a través de redes sociales.

“El argentino cuenta con un profundo conocimiento del fútbol chileno tras sus pasos como entrenador principal en Coquimbo Unido, O’Higgins y Palestino. Sus pasos más recientes lo ubican en España, dirigiendo a diversos elencos del país ibérico y con una última experiencia como entrenador asistente de Eduardo Coudet en el Alavés de LaLiga española”, agregaron.

Además, desde Audax detallaron que “Graff arriba acompañado de Francisco Gabriel Guerrero como asistente técnico y de Juan Francisco Gómez como preparador físico. Un nuevo ciclo para seguir soñando, todos juntos siempre. ¡Bienvenido a la Famiglia, Profe Pato!“.

Cabe recordar que Audax Italiano cerró la primera rueda de la Liga de Primera con 16 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso. En tanto, en la Copa Chile marcha segundo en el Grupo G con nueve unidades, luego de cuatro partidos jugados.

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