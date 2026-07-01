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Aberrante caso en Lota: Condenan a 10 años de cárcel a sujeto que abusó reiteradamente de su sobrina

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción dictó una dura sentencia contra T.C.A.C., quien aprovechó tener el cuidado provisional de la menor de edad para cometer los delitos.

Gonzalo Miranda

Foto referencial

Foto referencial / Carabineros

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a T.C.A.C. a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo. El sujeto fue hallado culpable en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menor de 14 años y estupro, hechos ocurridos en la comuna de Lota entre marzo de 2020 y agosto de 2021.

El fallo impuso además severas penas accesorias que sepultan la vida pública y civil del sentenciado. Los hechos salieron a la luz tras acreditarse, más allá de toda duda razonable, el calvario que sufrió la menor, nacida en junio de 2006, a manos de su propio tío paterno.

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Aprovechando que mantenía el cuidado personal provisorio de la niña en un domicilio de la población La Cantera II, en Lota, el acusado realizó actos de significación sexual y relevancia, consistentes en tocamientos forzados en sus zonas íntimas.

Una vez que la víctima cumplió los 14 años, y abusando del grave desamparo en que se encontraba, el agresor abusó sexualmente en reiteradas ocasiones (al menos tres episodios registrados).

Inhabilitaciones de por vida y registro de ADN

Además de los 10 años tras las rejas, el tribunal aplicó al condenado más sanciones civiles y de resguardo, como la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares.

Además, la prohibición de por vida para ejercer cargos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con menores de edad y la privación de la patria potestad y de todos los derechos legales sobre la persona y bienes de la ofendida, sus descendientes y ascendientes.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda de forma inmediata a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporarlo formalmente en el Registro Nacional de ADN de Condenados.

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