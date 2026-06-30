Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5445 del martes 30 de junio
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.800 millones de pesos a repartir.
Este marts 30 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5445, el premio total alcanzó los $3.800 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Según informó la Polla Chilena de Beneficencia, solo una persona acertó a los seis números ganadores del Loto por lo que se llevó un monto de $1.112.811.310
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5445
- Loto: $1170 millones
- Recargado: $250 millones
- Revancha: $570 millones
- Desquite: $250 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5445 del Loto
- Loto: 10, 13, 17, 20, 27, 28
- Comodín: 5
- Multiplicador: 3
- Recargado: 7, 17, 23, 24, 35, 38
- Revancha: 1, 13, 18, 21, 29, 36
- Desquite: 2, 19, 28, 33, 34, 38
Jubilazo
- 1, 5, 23, 27, 31, 33
- 1, 13, 16, 23, 33, 40
- 4, 14, 17, 21, 25, 38
- 2, 4, 17, 22, 24, 32
- 2, 4, 18, 34, 36, 40
Jubilazo 50 años
- 5, 6, 12, 13, 37, 40
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