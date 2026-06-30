Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5445 del martes 30 de junio / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este marts 30 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5445, el premio total alcanzó los $3.800 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Según informó la Polla Chilena de Beneficencia, solo una persona acertó a los seis números ganadores del Loto por lo que se llevó un monto de $1.112.811.310

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5445

Loto: $1170 millones

$1170 millones Recargado: $250 millones

$250 millones Revancha: $570 millones

$570 millones Desquite: $250 millones

$250 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5445 del Loto

Loto: 10, 13, 17, 20, 27, 28

10, 13, 17, 20, 27, 28 Comodín: 5

Multiplicador: 3

Recargado: 7, 17, 23, 24, 35, 38

7, 17, 23, 24, 35, 38 Revancha: 1, 13, 18, 21, 29, 36

1, 13, 18, 21, 29, 36 Desquite: 2, 19, 28, 33, 34, 38

Jubilazo

1, 5, 23, 27, 31, 33

1, 13, 16, 23, 33, 40

4, 14, 17, 21, 25, 38

2, 4, 17, 22, 24, 32

2, 4, 18, 34, 36, 40

Jubilazo 50 años