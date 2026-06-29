La primera Cumbre del Mercosur del Presidente Kast: gira internacional del Mandatario incluye Paraguay y Uruguay
El Jefe de Estado viajó acompañado por ministros, parlamentarios y empresarios en una agenda que contempla reuniones con líderes de la región.
La primera Cumbre del Mercosur del Presidente Kast: gira internacional del Mandatario incluye Paraguay y Uruguay
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El Presidente José Antonio Kast inició una nueva gira internacional que lo llevará a Paraguay y Uruguay, en un viaje que se extenderá hasta el jueves y que contempla reuniones con autoridades de la región y representantes del sector privado.
El Mandatario despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile con destino a Asunción, donde participará por primera vez en la Cumbre del Mercosur, instancia que reunirá a los jefes de Estado de los países miembros y asociados del bloque.
Durante su estadía en Paraguay, Kast sostendría reuniones bilaterales con el presidente anfitrión, Santiago Peña, además de encuentros con los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, citas que aún están sujetas a confirmación.
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La delegación oficial está integrada por la Primera Dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; los ministros Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes) y Jaime Campos (Agricultura), además de subsecretarios y el embajador de Chile en Paraguay, Hernán Brantes.
También viaja una comitiva parlamentaria compuesta por diputados de distintas bancadas, junto a una amplia representación del sector privado.
Entre ellos destacan la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker; el gerente general de Arauco, Cristián Infante; el CEO de Softys, Gonzalo Darraidou; y el gerente general de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter.
Además, fueron invitados el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, y representantes de los sectores del transporte escolar, el comercio y el turismo.
Tras concluir su agenda en Paraguay, el Presidente continuará su gira en Uruguay, donde desarrollará nuevas reuniones oficiales antes de regresar a Chile el próximo jueves.
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