Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Acusación Constitucional en su contra por 77 votos a favor y 68 en contra, el exministro Nicolás Grau se pronunció sobre el resultado, mostrándose sereno y confiado de cara a la siguiente etapa del proceso en el Senado.

En sus primeras declaraciones tras conocerse la votación en la Cámara Baja, la exautoridad reconoció que el revés en el hemiciclo era un escenario previsible debido a la actual composición política del Congreso. Sin embargo, destacó que “el resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración”.

Grau aprovechó la instancia para agradecer el trabajo de la comisión revisora, presidida por la diputada Marcela Hernando, y valoró la actitud de los parlamentarios que, dejando de lado las diferencias políticas, votaron “revisando el mérito de la acusación”. Además, enfatizó que durante las sesiones de dicha comisión ninguna de las personas que expusieron apoyó explícitamente el libelo acusatorio.

El respaldo del oficialismo y la defensa de Patricio Zapata

Uno de los puntos que más resaltó el exsecretario de Estado fue el apoyo político que recibió durante la jornada. “Me he sentido muy apoyado por todo el arco del progresismo”, afirmó Grau, subrayando que este respaldo transversal demuestra el convencimiento dentro de su sector de que la acusación carece de fundamentos jurídicos.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento a su equipo jurídico, liderado por el abogado Patricio Zapata. Grau aseguró sentirse “muy bien defendido” por el profesional, a quien le atribuyó el mérito de haber expresado con fuerza y claridad los argumentos técnicos durante la defensa.

Próximo paso: El Senado

De cara a lo que será la revisión de la Acusación Constitucional en la Cámara Alta, donde los senadores actuarán como jurado, el exministro adelantó que enfrentará este nuevo desafío respetando las instituciones democráticas.

“Iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado”, anticipó Grau. El exministro concluyó su intervención reafirmando su total inocencia frente a los cargos que se le imputan: “Tengo el convencimiento (...) de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito”.