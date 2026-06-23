;

VIDEO. Nicolás Grau tras aprobación de Acusación Constitucional: “No he cometido ningún ilícito y la acusación no tiene mérito”

“Iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado”, dijo el exministro de Hacienda.

Mario Vergara

UNO NOTICIAS

UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Acusación Constitucional en su contra por 77 votos a favor y 68 en contra, el exministro Nicolás Grau se pronunció sobre el resultado, mostrándose sereno y confiado de cara a la siguiente etapa del proceso en el Senado.

En sus primeras declaraciones tras conocerse la votación en la Cámara Baja, la exautoridad reconoció que el revés en el hemiciclo era un escenario previsible debido a la actual composición política del Congreso. Sin embargo, destacó que “el resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración”.

Grau aprovechó la instancia para agradecer el trabajo de la comisión revisora, presidida por la diputada Marcela Hernando, y valoró la actitud de los parlamentarios que, dejando de lado las diferencias políticas, votaron “revisando el mérito de la acusación”. Además, enfatizó que durante las sesiones de dicha comisión ninguna de las personas que expusieron apoyó explícitamente el libelo acusatorio.

Revisa también:

ADN

El respaldo del oficialismo y la defensa de Patricio Zapata

Uno de los puntos que más resaltó el exsecretario de Estado fue el apoyo político que recibió durante la jornada. “Me he sentido muy apoyado por todo el arco del progresismo”, afirmó Grau, subrayando que este respaldo transversal demuestra el convencimiento dentro de su sector de que la acusación carece de fundamentos jurídicos.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento a su equipo jurídico, liderado por el abogado Patricio Zapata. Grau aseguró sentirse “muy bien defendido” por el profesional, a quien le atribuyó el mérito de haber expresado con fuerza y claridad los argumentos técnicos durante la defensa.

Próximo paso: El Senado

De cara a lo que será la revisión de la Acusación Constitucional en la Cámara Alta, donde los senadores actuarán como jurado, el exministro adelantó que enfrentará este nuevo desafío respetando las instituciones democráticas.

“Iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado”, anticipó Grau. El exministro concluyó su intervención reafirmando su total inocencia frente a los cargos que se le imputan: “Tengo el convencimiento (...) de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad