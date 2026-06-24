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“Estamos trayendo a una comadre de la con...”: Sergio Rojas explota por nueva incorporación de reality chileno

“Creo que es un personaje nefasto”, expresó el periodista de espectáculos.

Sebastián Escares

“Estamos trayendo a una comadre de la con...”: Sergio Rojas explota por nueva incorporación de reality chileno

Desde hace un par de días se oficializó a Oriana Marzoli como panelista estelar en “El Juicio de los Ex”, espacio estelar del reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″.

Como era de esperarse, su incorporación no pasó para nada desapercibida. De hecho, distintos espacios han criticado su presencia en el reality show chileno.

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Tal fue el caso del periodista de espectáculos Sergio Rojas, quien en su podcast “Noche de pirañas” arremetió sin filtro contra la venezolana.

“¿Cómo nos podemos tener tan poco cariño los chilenos? Que tenemos que ir a buscar una hue... al extranjero, que está pasada de moda, que no vende, que genera unos anticuerpos brutales", lanzó de entrada.

En esa misma línea, el comunicador contó que “Oriana, cuando estuvo en el reality con nosotros, yo le dije: ‘Oriana, tu época terminó’. O sea, la época de Oriana murió. Oriana es un personaje agotado, es un personaje que hoy día no rinde, esa tet... se exprimió por completo, a ese limón no le queda jugo”.

“Ella sigue tocando la misma tecla que es: ‘¡Ay, que me das asquito!’ Y es todo el rato denostar o por dónde viene, por el color o por el físico", agregó Rojas.

Luego, el periodista de espectáculos mencionó: “La tecla se agotó. O sea, eso en algún momento funcionaba, era atractivo televisivamente, pero hoy día ella no rinde. Creo que es un personaje nefasto y no entiendo por qué le damos cabida hoy día en la televisión”.

“Estamos trayendo a una comadre de la concha de la lora (...) Lo que creo es que si vamos a premiar la mier... premiémosla, tenemos en casa. ¿Es necesario ir a buscar a Europa? Tenemos millones, hoy tenemos a Mauricio Israel, tenemos a un Francisco Kaminski, hay por miles. Entonces, ¿vamos a ir a buscar la mier... al extranjero y le vamos a pagar una brutalidad de plata?”, cerró Sergio Rojas.

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