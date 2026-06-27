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Se agudiza la crisis en Uruguay: la AUF castiga a Bielsa y al plantel con una medida sin precedentes

La Asociación Uruguaya de Fútbol tomó una drástica decisión contra la delegación de la “Celeste” tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / MB Media

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Ahora, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) adoptó una drástica medida que golpea a toda la delegación celeste, incluidos los jugadores y el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa.

Según informó el periodista Martín Charquero, la AUF decidió cancelar el vuelo chárter que estaba reservado para el regreso del plantel a Montevideo, una clara señal del profundo malestar que reina en la interna tras una de las campañas más decepcionantes de la selección charrúa en las últimas décadas.

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Como consecuencia de esta decisión, los futbolistas y miembros de la delegación de Uruguay deberán organizar su retorno al país por cuenta propia y viajar en vuelos comerciales, con distintos destinos y escalas.

Mientras algunos jugadores se incorporarán directamente a sus respectivos clubes, otros regresarán primero a tierras uruguayas para tomarse unos días de descanso antes de volver a la competencia.

En tanto, se espera que Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico no vuelvan a Uruguay, ya que su vínculo con la “Celeste” expiraba al término de su participación en el Mundial. Consumada la eliminación en la fase de grupos, el acuerdo contractual entre ambas partes llegó a su fin.

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