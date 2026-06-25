Un emotivo momento se vivió en la antesala del duelo entre Colo Colo y O’Higgins en el Estadio Monumental, correspondiente al segundo partido de ambos equipos en el Grupo E de la Copa Chile 2026.

En el ingreso de los equipos a la cancha, el plantel del “Cacique” saltó al campo portando un lienzo con el mensaje: “Alejandro Águila, siempre te recordaremos”, en homenaje al niño de 12 años que falleció esta semana durante una encerrona en San Bernardo.

Además, antes del pitazo inicial, los planteles de ambos elencos realizaron un minuto de silencio que fue respetado por los miles de hinchas que llegaron a presenciar el partido a Macul.

Alejandro era hincha de Colo Colo y fanático de la leyenda alba, Esteban Paredes. También era seguidor de la selección argentina, nacionalidad de su padre y país que visitó con él con motivo del Día del Padre, y desde el cual volvían en la madrugada del 23 de junio, camino a Puente Alto.