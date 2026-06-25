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VIDEO. Colo Colo rinde homenaje a niño de 12 años asesinado en San Bernardo: emotivo momento en el Monumental

El plantel del “Cacique” tuvo un especial gesto en la antesala del duelo ante O’Higgins por la Copa Chile.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

TNT Sports

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Un emotivo momento se vivió en la antesala del duelo entre Colo Colo y O’Higgins en el Estadio Monumental, correspondiente al segundo partido de ambos equipos en el Grupo E de la Copa Chile 2026.

En el ingreso de los equipos a la cancha, el plantel del “Cacique” saltó al campo portando un lienzo con el mensaje: “Alejandro Águila, siempre te recordaremos”, en homenaje al niño de 12 años que falleció esta semana durante una encerrona en San Bernardo.

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Además, antes del pitazo inicial, los planteles de ambos elencos realizaron un minuto de silencio que fue respetado por los miles de hinchas que llegaron a presenciar el partido a Macul.

Alejandro era hincha de Colo Colo y fanático de la leyenda alba, Esteban Paredes. También era seguidor de la selección argentina, nacionalidad de su padre y país que visitó con él con motivo del Día del Padre, y desde el cual volvían en la madrugada del 23 de junio, camino a Puente Alto.

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