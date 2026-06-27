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Chileno Jorge Lastra queda a un paso de conocer a Johnny Depp tras avanzar en importante concurso internacional de arte

El escultor avanzó tras liderar su grupo y ahora enfrenta una nueva etapa de votación con su obra inspirada en el Black Pearl.

Nelson Quiroz

JORGE LASTRA

JORGE LASTRA

El escultor chileno Jorge Lastra sigue avanzando en uno de los concursos de arte más importantes que respalda el actor Johnny Depp.

Tras liderar su grupo en cuartos de final, el artista radicado en Estados Unidos clasificó a las semifinales de The People’s Artist, donde volverá a competir por votación popular con la ilusión de llegar a la gran final y fotografiarse junto a la estrella de Piratas del Caribe.

ADN

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Lastra confirmó a ADN que superó la ronda anterior en el primer lugar, resultado que calificó como un impulso clave para continuar en la competencia. “Estamos súper emocionados. Ahora vienen las semifinales y la gran final”, señaló.

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El certamen, que además recauda fondos para la organización benéfica The Art of Elysium, definirá a su ganador a través del apoyo del público. Las semifinales se desarrollarán entre este 27 de junio y el 2 de julio, mientras que la final se disputará entre el 3 y el 9 de julio.

El escultor explicó que detrás de la campaña existe un equipo de 28 personas repartidas entre Chile, Estados Unidos, España, Argentina, México, Venezuela, Canadá e Irlanda, además de clientes y seguidores que promueven las votaciones en redes sociales.

Uno de los principales atractivos de su candidatura es una colorida interpretación del Black Pearl, el emblemático barco de Piratas del Caribe, construida en madera a la deriva y de casi 1,80 metros de largo. Si obtiene el triunfo, espera posar junto a Johnny Depp y su obra, una imagen que considera podría abrir nuevas oportunidades para su carrera y dar visibilidad internacional al arte chileno.

“Más que un premio personal, queremos demostrar que la unión de la gente puede hacer la diferencia. Este concurso se llama The People’s Artist y sería hermoso que lo ganara el apoyo de miles de personas, no la compra de votos", afirmó.

El ganador recibirá una exposición en Los Ángeles, una publicación especializada, un premio de US$25 mil y un reconocimiento internacional que podría marcar un antes y un después en la trayectoria del artista chileno.

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