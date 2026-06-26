Cuerpo del menor fue hallado calcinado: padre e hijo quedan en prisión preventiva por secuestro y homicidio de adolescente en Santa María

Un padre de 55 años y su hijo de 24 quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el presunto secuestro y homicidio de un adolescente de 17 años en la comuna de Santa María, región de Valparaíso. El cuerpo del menor fue hallado en una quebrada del sector de Putaendo, luego de un operativo policial.

Según la investigación, el caso se habría originado tras un presunto robo que afectó a uno de los imputados, lo que derivó en la búsqueda del adolescente. Posteriormente, ambos lo habrían ubicado y trasladado hasta un sector rural, donde ocurrió su muerte.

El fiscal de San Felipe, Benjamín Santibañez, explicó la dinámica del hecho: “el día 23 de junio de este año, alrededor de las 22 horas, en el vehículo particular de uno de los imputados, se ubica al menor y lo suben a la camioneta, y lo trasladan”.

Agregó que en el lugar “lo agreden, no está claro si fallece y posteriormente lo incineran, o si lo incineran estando vivo”, situación que será determinada por la autopsia.

El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a diligencias de la PDI y Carabineros, además de información entregada por los propios imputados. El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó prisión preventiva y fijó 120 días de investigación.