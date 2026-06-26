;

Cuerpo del menor fue hallado calcinado: padre e hijo quedan en prisión preventiva por secuestro y homicidio de adolescente en Santa María

La investigación apunta a que la víctima fue trasladada al sector rural tras un presunto incidente previo. La confesión permitió ubicar restos en Putaendo.

Martín Neut

CONCEPCION: Prisión Preventiva

CONCEPCION: Prisión Preventiva

Un padre de 55 años y su hijo de 24 quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el presunto secuestro y homicidio de un adolescente de 17 años en la comuna de Santa María, región de Valparaíso. El cuerpo del menor fue hallado en una quebrada del sector de Putaendo, luego de un operativo policial.

Según la investigación, el caso se habría originado tras un presunto robo que afectó a uno de los imputados, lo que derivó en la búsqueda del adolescente. Posteriormente, ambos lo habrían ubicado y trasladado hasta un sector rural, donde ocurrió su muerte.

Revisa también:

ADN

El fiscal de San Felipe, Benjamín Santibañez, explicó la dinámica del hecho: “el día 23 de junio de este año, alrededor de las 22 horas, en el vehículo particular de uno de los imputados, se ubica al menor y lo suben a la camioneta, y lo trasladan”.

Agregó que en el lugar “lo agreden, no está claro si fallece y posteriormente lo incineran, o si lo incineran estando vivo”, situación que será determinada por la autopsia.

El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a diligencias de la PDI y Carabineros, además de información entregada por los propios imputados. El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó prisión preventiva y fijó 120 días de investigación.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad