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“Nos dejaste atónitos”: Marcelo Lagos impacta con su teoría sobre el doble terremoto en Venezuela y advierte peligro

El geógrafo explicó por qué los dos sismos registrados podrían corresponder a una ruptura compleja. Revisa aquí lo que dijo en Contigo en la Mañana.

Javier Méndez

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. / Chilevisión

Marcelo Lagos entregó un detallado análisis sobre el doble terremoto en Venezuela, luego de los dos fuertes sismos que afectaron al país caribeño esta semana.

El geógrafo explicó que, aunque inicialmente se habló de dos eventos separados, existe una posibilidad técnica que llamó la atención en el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los movimientos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, con pocos segundos de diferencia entre ambos. Las víctimas fatales sigue aumentando con el paso de las horas.

“Conmovido por las imágenes, por lo que está viviendo Venezuela y desde aquí enviamos nuestra solidaridad. La verdad es que no es inédito (esto de) terremotos separados por poco tiempo son rupturas complejas”, explicó el experto al abordar el fenómeno.

El académico apuntó a la ubicación tectónica de Venezuela y a la interacción entre la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

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Según detalló, en esa zona existe un sistema de fallas con movimiento horizontal, similar al de la falla de San Andrés. “Estos pocos segundos implican una ruptura compleja: el 7.2 es un propulsor del 7.5, pero podría ser que, si lo miramos en cámara rápida, probablemente sea un solo evento”, sostuvo.

La explicación generó sorpresa en el panel. Andrea Arístegui le preguntó cómo podía comenzar en una zona y terminar en otra, ante lo cual Lagos respondió que un terremoto sobre magnitud 7 puede comprometer áreas extensas de ruptura, de unos 150 kilómetros de largo y más de 20 kilómetros de ancho.

ADN

“Nos dejaste un poquito atónitos”, le lanzó Eduardo de la Iglesia en el estudio.

Lagos aclaró que esa hipótesis aún debe ser confirmada, pero insistió en que el dato central es la peligrosidad de este tipo de fallas

“Podría ser, no se puede descartar en este minuto, pero aquí lo medular es que tenemos dos eventos muy superficiales y que nos revelan la peligrosidad de las fallas activas”, concluyó.

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