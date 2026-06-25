Pasos ilegales, agencias fachada y ganancias millonarias: esto se sabe de los dos formalizados por tráfico de menores haitianos

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago a dos ciudadanos de nacionalidad haitiana acusados de integrar una peligrosa asociación criminal dedicada de forma específica al tráfico ilícito de migrantes menores de edad y al lavado de activos. Los imputados, identificados como Jean Chery Dormeus y Ezechiel Rome, se encontraban de manera legal y con situación migratoria regular en Chile.

La investigación penal, que deriva directamente de antecedentes recopilados en una operación internacional de Interpol, logró revelar los detalles de una estructura delictiva compuesta y coordinada por ciudadanos de diversos países del Caribe, quienes afectaban a víctimas de su propia nacionalidad.

La ruta de los viajes y el millonario negocio

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, lo que se sabe del caso permite establecer un modus operandi corporativo y lucrativo bien definido:

Fachadas comerciales: La organización operaba a través de dos agencias denominadas Mundo Pam y Caneneen , las cuales utilizaban para promover y facilitar de manera coordinada el ingreso clandestino a Chile.

La organización operaba a través de dos agencias denominadas , las cuales utilizaban para promover y facilitar de manera coordinada el ingreso clandestino a Chile. El trayecto: La red organizaba viajes de larga distancia que comenzaban en Haití, cruzaban por la frontera a República Dominicana y desde allí continuaban hasta llegar a Chile , concretando la entrada final al territorio nacional a través de pasos fronterizos inhabilitados.

La red organizaba viajes de larga distancia que , concretando la entrada final al territorio nacional a través de pasos fronterizos inhabilitados. Tarifas y ganancias: Los sujetos cobraban de forma estimada 3 millones de pesos por cada viaje a los padres o familiares de los menores. Con este esquema, la Fiscalía calcula que la banda consiguió ganancias ilícitas que ascienden a los 800 millones de pesos.

El abandono de un menor y los implicados prófugos

El caso cuenta con antecedentes alarmantes sobre el riesgo que sufrían las víctimas. El persecutor detalló que durante el año 2024, un grupo de menores de edad que era trasladado por la red fue interceptado y detenido en el extranjero. A raíz de este operativo fallido de la banda, un niño haitiano quedó completamente desamparado y atrapado durante ocho meses al interior de una residencia en República Dominicana. Posteriormente, el afectado fue deportado de regreso a Haití, mientras su padre continuaba esperando en Chile, sin que hasta la fecha se haya podido concretar la reunificación familiar.

Durante la audiencia pública de formulación de cargos —donde se les imputaron formalmente ocho hechos delictuales específicos— los dos detenidos confirmaron haber entendido los delitos comunicados por la Fiscalía. En tanto, la justicia mantiene identificados a otros cuatro integrantes de la banda criminal (de nacionalidades haitiana y dominicana), quienes cumplían labores clave en la estructura logística pero se encuentran actualmente fuera de Chile.