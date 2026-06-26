Fatiga visual digital: la peligrosa consecuencia que esconde tu tiempo frente al celular y el computador / Maskot

El computador para trabajar, el teléfono para comunicarse, la tablet para estudiar y el televisor para entretenerse. Las pantallas se han convertido en una parte importante de nuestra vida cotidiana, pero también en una de las principales causas de fatiga visual, una condición cada vez más frecuente que puede afectar la calidad de vida, el rendimiento laboral y el bienestar general.

La denominada fatiga visual digital se produce cuando los ojos son sometidos a un esfuerzo prolongado para enfocar objetos cercanos. A diferencia de la visión de lejos, que corresponde a la posición natural de descanso del sistema visual, mirar una pantalla requiere una constante acomodación ocular y un trabajo muscular sostenido.

“Nuestros ojos están diseñados para mirar a distancia. Cuando observamos una pantalla, especialmente si está muy cerca, obligamos a la musculatura ocular a salir de su posición natural de reposo. Mientras más cerca está el dispositivo, mayor es el esfuerzo visual que realizamos”, explica el doctor Andrés Contreras, subdirector médico de Clínica Oftalmológica Pasteur.

El especialista advierte que este esfuerzo, cuando se mantiene durante largas jornadas y sin pausas, como está ocurriendo hoy producto del mundial de fútbol 2026, puede provocar síntomas como visión borrosa, cansancio ocular, dolor de cabeza, sensación de pesadez en los ojos y dificultades para mantener la concentración.

Una molestia cada vez más frecuente

El uso de las diversas pantallas móviles ha incrementado significativamente el tiempo que las personas exponen sus ojos a ellas, lo que se suma a un fenómeno conocido como “mezcla de pantallas”, donde se alterna continuamente entre computador, teléfono, televisión y tablet, sin otorgar períodos de descanso suficientes al sistema visual.

Según datos de la American Academy of Ophthalmology, más del 60% de los adultos experimenta síntomas asociados a fatiga visual tras pasar más de seis horas al día frente a dispositivos electrónicos.

Uno de los efectos más habituales es la disminución del parpadeo. Cuando una persona se concentra en una pantalla, puede reducir hasta la mitad la frecuencia normal con que parpadea, favoreciendo la evaporación de la película lagrimal y generando sequedad ocular.

Cómo prevenir la fatiga visual

La buena noticia es que existen medidas simples que pueden disminuir significativamente el impacto de las pantallas sobre la visión y que el especialista recomienda en especial para estos días en que gran parte de la población está en modo mundial.

Una de las recomendaciones más efectivas es aplicar la denominada regla 20-20-20: cada 20 minutos de trabajo frente a una pantalla, mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a 20 pies de distancia, equivalente a aproximadamente seis metros.

Ojos secos: un problema creciente

La sequedad ocular es otra de las consecuencias frecuentes del uso intensivo de dispositivos digitales. El problema puede agravarse en oficinas con calefacción, aire acondicionado o escasa ventilación.

Para prevenir estas molestias, los especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación, favorecer la ventilación de los espacios y utilizar lágrimas artificiales cuando exista indicación médica.

Además, quienes utilizan lentes ópticos deben asegurarse de contar con la corrección visual adecuada.

Un desafío de salud visual para el futuro

La preocupación por el impacto de las pantallas va más allá de las molestias temporales. Diversos estudios internacionales proyectan que para el año 2050 cerca del 50% de la población mundial podría presentar algún grado de miopía, fenómeno asociado, entre otros factores, al incremento de actividades de visión cercana y a la disminución del tiempo al aire libre.

Si bien la evidencia científica actual indica que la luz azul emitida por las pantallas no produce daño ocular permanente, los expertos coinciden en que los hábitos de uso sí pueden afectar significativamente el bienestar visual.

En una sociedad cada vez más conectada, cuidar los ojos se ha transformado en una necesidad. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia para prevenir la fatiga visual y mantener una buena salud ocular a lo largo del tiempo.