Tensión en Medio Oriente: Ataque a carguero pone en jaque el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este jueves una pausa temporal y de emergencia en su plan de evacuación de barcos desde el estratégico estrecho de Ormuz. La medida, que se había puesto en marcha hace apenas dos días, debió ser congelada de forma abrupta luego de registrarse un ataque con armamento en contra de un buque de mercancías mientras cruzaba el paso frente a las costas de Omán.

El secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez, explicó a través de un comunicado oficial que la decisión de detener la implantación de este itinerario de contingencia busca “volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias” para salvaguardar a los navíos civiles que figuran en la lista de evacuación, así como al resto de la flota comercial que todavía se encuentra navegando en la región de Medio Oriente.

Proyectil desconocido e imputación directa a Irán

La alerta internacional se encendió tras el reporte emitido por la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), entidad que informó que un buque de carga con bandera de Singapur fue alcanzado por un “proyectil desconocido en el costado de estribor”. Pese a la fuerza del impacto, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó víctimas ni tripulantes lesionados.

Aunque las pericias iniciales hablaban de un origen indeterminado, una publicación del periódico estadounidense The Wall Street Journal —que cita a dos altos funcionarios del Gobierno de Washington— atribuyó la autoría directa del ataque a Irán. La agresión perpetrada por la República Islámica ha generado profunda controversia y preocupación en el plano diplomático, considerando que Teherán acababa de sellar un acuerdo político con Estados Unidos para la reapertura gradual de la vía marítima como parte clave de las negociaciones de paz en la zona.

Reacción inmediata en el mercado del petróleo

El recrudecimiento de las hostilidades en el estrecho de Ormuz —un paso crucial por donde circula una porción mayoritaria del suministro energético global— provocó una sacudida inmediata en las bolsas comerciales. Tras varias jornadas consecutivas anotando caídas que situaron los precios a niveles previos a la guerra en Medio Oriente, los valores del crudo experimentaron un brusco repunte técnico.

Al cierre de las operaciones de este jueves, el panorama de las materias primas se reconfiguró con las siguientes variaciones:

Petróleo Brent: El crudo de referencia para el mercado mundial (y parámetro clave para la economía chilena) para entrega en agosto subió un 2,06% , alcanzando los 72,26 dólares por barril .

El crudo de referencia para el mercado mundial (y parámetro clave para la economía chilena) para entrega en agosto , alcanzando los . Petróleo WTI: Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganó un 2,25%, cotizándose en los 71,92 dólares por barril.

Los analistas de mercado e inversionistas internacionales coincidieron en que, si bien el repunte tiene un componente técnico por el piso alcanzado en los días previos, refleja de forma nítida la persistente incertidumbre de los operadores, quienes reaccionaron con cautela al constatar que la seguridad en las rutas del combustible vuelve a estar bajo amenaza directa.