Escándalo en el fútbol mundial: FIFA suspende a una federación y la excluye de todas sus competencias

La FIFA anunció la suspensión inmediata de la Federación Nepalí de Fútbol hasta nuevo aviso, debido a la intervención del Consejo Nacional de Deportes de Nepal en el proceso electoral del organismo.

La injerencia de terceros en las gestiones de las federaciones es considerada incompatible con los principios de autonomía exigidos por el ente rector del fútbol mundial, por lo que la FIFA decidió actuar y aplicar la sanción correspondiente.

La decisión fue comunicada a través del sitio web de la FIFA. En el documento, la entidad que preside Gianni Infantino informó que la medida fue adoptada por el Bureau del Consejo de la organización, en virtud del artículo 16 de sus Estatutos, y permanecerá en vigor hasta nuevo aviso.

Como consecuencia de esta sanción, la Federación Nepalí de Fútbol pierde todos los derechos inherentes a su condición de miembro de la FIFA. Además, las selecciones nacionales y los clubes nepalíes quedarán excluidos de cualquier competición internacional organizada por la FIFA o por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mientras dure la suspensión.

La resolución también impide que la federación, sus dirigentes y sus miembros participen o se beneficien de programas de desarrollo, cursos de formación y proyectos financiados por la FIFA y la AFC.

La FIFA precisó que la suspensión podrá ser levantada en cualquier momento si desaparecen las causas que la motivaron, incluso antes de la celebración del próximo Congreso del organismo.

Cabe destacar que la selección de Nepal, que nunca ha disputado un Mundial, no está compitiendo en la Copa del Mundo de 2026, por lo que su suspensión no incidirá en el normal desarrollo del torneo en Estados Unidos, Canadá y México.