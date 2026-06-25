El mensaje que recibió una joven segundos antes del terremoto en Venezuela y que quedó grabado en video

Un video compartido en la red social X (exTwitter) ha llamado la atención de miles de usuarios al mostrar el momento en que una joven recibió una alerta de emergencia en su teléfono celular segundos antes del terremoto que sacudió a Venezuela.

En las imágenes, la mujer se encuentra grabando un video mientras se arregla el cabello cuando su teléfono emite una notificación de alerta. Instantes después comienza el movimiento telúrico, por lo que la grabación se interrumpe.

El registro comenzó a difundirse en redes sociales tras el terremoto, ya que muestra la advertencia que recibió la joven minutos antes de que comenzara el movimiento.

El miércoles, Venezuela fue afectada por dos fuertes terremotos registrados con apenas 39 segundos de diferencia. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5.

Según el balance más reciente entregado por las autoridades venezolanas, la emergencia ha dejado al menos 188 personas fallecidas y más de 1.000 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros.

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