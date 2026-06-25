“Deben ser consecuentes”: El duro reproche del Partido Cristiano a Chile Vamos

El Partido Cristiano de Chile (PCCH) emitió una dura declaración pública en la que emplazó formalmente a los partidos integrantes de Chile Vamos a definir con total claridad y transparencia su posición política respecto al gobierno. El texto cuestiona de forma directa que algunos dirigentes y parlamentarios del bloque opositor sostengan públicamente que no forman parte de la coalición oficialista, pero de manera simultánea aspiren a ocupar ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales, seremías y otros cargos de alta responsabilidad pública.

La ofensiva política e institucional fue suscrita de manera conjunta por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, además del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quienes buscan rayar la cancha en la distribución del poder del aparato estatal.

Exigencia de coherencia en los espacios de poder

De acuerdo con lo expresado por la diputada Francesca Muñoz, las conductas ambiguas terminan por debilitar la gestión del Ejecutivo ante la opinión pública, por lo que urgió a establecer un marco de honestidad en las negociaciones políticas:

“La ciudadanía espera claridad y coherencia de quienes participan en la política. Si un partido sostiene públicamente que no forma parte de la coalición de gobierno, también debe ser consecuente con esa decisión y no exigir los mismos espacios que quienes sí asumieron el compromiso de gobernar”.

En la misma línea, los firmantes enfatizaron que aquellos colectivos que decidan mantenerse al margen de la alianza gubernamental deben, por consecuencia lógica, asumir los costos de esa determinación y colaborar desde el rol que les corresponda, renunciando a exigir las prerrogativas y cupos que son propios de las fuerzas que sí asumieron la responsabilidad y el costo político de liderar el país.

Blindar el programa de gobierno

Desde el Partido Cristiano recalcaron que el único objetivo de esta declaración pública es resguardar la gobernabilidad interna y evitar contradicciones políticas que terminen por afectar o retrasar el cumplimiento del programa originalmente comprometido con la ciudadanía.

La parlamentaria concluyó que los chilenos esperan que quienes respaldan el proyecto político del Presidente actúen con responsabilidad superior, privilegiando el bienestar nacional por sobre las cuotas de interés netamente partidario. Por ello, insistieron en que todas las agrupaciones que no integren formalmente el comité político de la coalición ajusten, desde ya, su relación con el palacio de gobierno a la misma posición de distancia que han manifestado públicamente ante los medios.