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EN VIVO. Japón y Suecia van por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, mientras que Países Bajos quiere el primer puesto

Tres equipos están peleando por la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Países Bajos y Japón tienen la primera opción.

Nicolás Lara Córdova

Japón y Suecia van por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, mientras que Países Bajos quiere el primer puesto

Japón y Suecia van por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, mientras que Países Bajos quiere el primer puesto / Ryan Pierse - FIFA

Este jueves 25 de junio se disputará la tercera jornada de partidos en el Mundial 2026 donde se definirán los clasificados de los diferentes grupos.

En esta oportunidad la definición se dará en el Grupo F, donde Países Bajos y Japón tienen la primera opción para sellar su paso a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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Suecia, quien está en el tercer lugar, buscará impedir que la selección asiática logre la clasificación directa con una victoria o intentarán rescatar un buen resultado para aspirar a ser uno de los mejores terceros.

¿Cuándo y a qué hora juega Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026?

Los dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 19:00 horas este jueves 25 de junio.

El Japón - Suecia se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas mientras que el Países Bajos - Túnez se escenificará en el Arrowhead Stadium de Kansas.

¿Cómo y dónde ver en vivo Japón - Suecia y Túnez - Países Bajos por el Mundial 2026?

El choque entre Países Bajos y Túnez se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, DSports en TV cable y la plataformas Paramount+, DAZN y Disney+.

En tanto, Japón y Suecia se podrá seguir por la señal de DSports en TV cable y la plataforma Paramount+ y DAZN.

Jueves 2 de junio

  • EN VIVO | Japón 0-0 Suecia | Estadio Dallas

Goles:

  • EN VIVO | Túnez 0-1 Países Bajos | Estadio Kansas

Goles: 0-1; 3′ Ellyes Shkiri (PBA)

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