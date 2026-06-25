;

Cinco terremotos en 24 horas sacuden el mundo: Venezuela, Japón y EE.UU. en alerta sísmica

El doble sismo en Venezuela dejó la mayor tragedia, mientras otros movimientos en el Pacífico reavivan la atención sobre la actividad del Cinturón de Fuego.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Una serie de fuertes sismos registrados en distintos puntos del planeta encendió la atención internacional durante las últimas horas, con eventos en el Cinturón de Fuego del Pacífico que afectaron a países como Japón, Estados Unidos y Perú, además del doble terremoto ocurrido en Venezuela.

En total, se reportaron al menos cinco movimientos sísmicos en menos de 24 horas, incluyendo dos de gran magnitud en territorio venezolano, donde sismos de 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de edificios y dejaron un saldo preliminar de 164 fallecidos y cerca de 1.000 heridos, según autoridades locales.

Revisa también

ADN

En paralelo, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa de Japón, frente a la isla de Honshu, mientras que en California, Estados Unidos, un sismo de 5,6 se sintió en el norte del estado, con réplicas posteriores pero sin víctimas reportadas.

En Perú, en tanto, un movimiento de magnitud 4,9 se registró en la región de Ucayali, a gran profundidad, lo que redujo su impacto en superficie.

Pese a la coincidencia temporal de los eventos, especialistas descartan que exista una conexión directa entre ellos. Según expertos en geofísica, los sismos ocurren en fallas independientes distribuidas en distintas zonas del planeta, por lo que no se trata de una reacción en cadena global.

Investigadores explican que el planeta registra decenas de terremotos diariamente, aunque la mayoría no son percibidos por la población. La concentración de eventos en un mismo periodo responde a la dinámica habitual de la actividad tectónica, especialmente en regiones altamente activas como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Este sistema geológico, que rodea gran parte del océano Pacífico, concentra la mayor parte de la actividad sísmica del mundo debido al constante choque y desplazamiento de placas tectónicas.

Los organismos científicos insisten en que, si bien la secuencia genera alerta pública, no existen evidencias de una activación simultánea del planeta ni de una señal previa a un gran terremoto global.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad