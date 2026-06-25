Cinco terremotos en 24 horas sacuden el mundo: Venezuela, Japón y EE.UU. en alerta sísmica

Una serie de fuertes sismos registrados en distintos puntos del planeta encendió la atención internacional durante las últimas horas, con eventos en el Cinturón de Fuego del Pacífico que afectaron a países como Japón, Estados Unidos y Perú, además del doble terremoto ocurrido en Venezuela.

En total, se reportaron al menos cinco movimientos sísmicos en menos de 24 horas, incluyendo dos de gran magnitud en territorio venezolano, donde sismos de 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de edificios y dejaron un saldo preliminar de 164 fallecidos y cerca de 1.000 heridos, según autoridades locales.

En paralelo, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa de Japón, frente a la isla de Honshu, mientras que en California, Estados Unidos, un sismo de 5,6 se sintió en el norte del estado, con réplicas posteriores pero sin víctimas reportadas.

En Perú, en tanto, un movimiento de magnitud 4,9 se registró en la región de Ucayali, a gran profundidad, lo que redujo su impacto en superficie.

Pese a la coincidencia temporal de los eventos, especialistas descartan que exista una conexión directa entre ellos. Según expertos en geofísica, los sismos ocurren en fallas independientes distribuidas en distintas zonas del planeta, por lo que no se trata de una reacción en cadena global.

Investigadores explican que el planeta registra decenas de terremotos diariamente, aunque la mayoría no son percibidos por la población. La concentración de eventos en un mismo periodo responde a la dinámica habitual de la actividad tectónica, especialmente en regiones altamente activas como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Este sistema geológico, que rodea gran parte del océano Pacífico, concentra la mayor parte de la actividad sísmica del mundo debido al constante choque y desplazamiento de placas tectónicas.

Los organismos científicos insisten en que, si bien la secuencia genera alerta pública, no existen evidencias de una activación simultánea del planeta ni de una señal previa a un gran terremoto global.