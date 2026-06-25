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Reconocida tienda de artículos de hogar anuncia el cierre de una sucursal: “Pensé que este día nunca iba a llegar”

El local de la región del Maule cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo martes 30 de junio.

Sebastián Escares

Reconocida tienda de artículos de hogar anuncia el cierre de una sucursal: “Pensé que este día nunca iba a llegar”

Esta semana, una reconocida tienda de la región del Maule dio a conocer sobre el cierre definitivo de una de sus sucursales, la cual operó durante dos años.

Se trata de Malu, empresa dedicada a la venta de artículos de hogar, de librería y de temporada. Según informaron, su sucursal ubicada en Linares cerrará sus puertas para siempre el próximo martes 30 de junio.

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La compañía anunció la noticia por medio de un video publicado en sus redes sociales, en donde explicaron que el cierre responde, principalmente, por unas obras que se ejecutarán en la calle en la que se ubica el local.

Pensé que este día nunca iba a llegar. Después de dos años vamos a cerrar nuestra sucursal de Linares. Fueron dos años de esfuerzo, sacrificio, momentos de alegría y de momentos difíciles”, partieron señalando.

En esa misma línea, detallaron que “la verdad es que las obras que van a realizar en la calle van a dificultar el acceso a nuestro local. Intentamos encontrar otro lugar para seguir aquí, pero ninguno cumplía con los estándares que se merecen nuestros clientes”.

Eso sí, desde la compañía afirmaron que “no es un adiós, los estaremos esperando en nuestro local en Talca”. Dicho local se encuentra ubicado en 12 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte, en Talca, región del Maule.

“Malu Talca seguirá funcionando normalmente en Talca, esperando seguir acompañándolos con los mejores productos y precios”, indicaron. Por último, cerraron su comunicado mencionando: “Gracias por todo, Linares”.

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