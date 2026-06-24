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Tras terremotos en Venezuela y Japón: SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile

Ambos eventos telúricos fueron evaluados por autoridades chilenas, que activaron protocolos y confirmaron ausencia de peligro costero.

Martín Neut

Coquimbo | Foto referencial

Coquimbo | Foto referencial

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas chilenas tras una serie de sismos de alta magnitud registrados este miércoles en Venezuela y Japón.

El primero de ellos se produjo en territorio venezolano, con una magnitud cercana a 7,5, y tuvo su referencia geográfica en las cercanías de Caracas. Minutos más tarde, se reportó otro movimiento telúrico en Japón, de magnitud 6,9, localizado al norte de Tokio.

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Ante estos eventos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que, tras la evaluación técnica del SHOA, “SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

La autoridad agregó además que el segundo evento sísmico en Asia también fue analizado bajo los protocolos de monitoreo del Pacífico, manteniéndose la misma conclusión de ausencia de riesgo para el país.

De esta forma, las instituciones reiteraron el monitoreo permanente ante sismos de gran magnitud en la cuenca del Pacífico, sin que se registren amenazas para el territorio nacional.

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