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El lado B de las vacaciones de invierno: el hábito que podría afectar la salud cardiovascular de los niños

Aunque son solo dos semanas, los expertos alertan que estos cambios podrían afectar a los menores a largo plazo.

Javiera Rivera

El lado B de las vacaciones de invierno: el hábito que podría afectar la salud cardiovascular de los niños

El lado B de las vacaciones de invierno: el hábito que podría afectar la salud cardiovascular de los niños

Las vacaciones de invierno son una oportunidad para descansar, pero también representan un desafío para la salud de los niños.

Por lo anterior, diversos expertos advierten que la interrupción de las rutinas puede favorecer el sedentarismo, el aumento de peso y generar efectos negativos a largo plazo.

Al respecto, el Dr. Paulo Valderrama, cardiólogo pediatra del Centro Médico Nueva Estoril, explicó que durante el receso escolar suele aumentar el tiempo frente a las pantallas y empeorar la calidad de la alimentación.

Parte importante del peso ganado durante las vacaciones suele mantenerse en el tiempo, especialmente cuando no se retoman hábitos saludables”, señala el especialista.

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Las cifras reflejan un escenario preocupante: según el Mapa Nutricional de JUNAEB, más del 50% de los escolares chilenos presenta sobrepeso u obesidad y más del 80% no cumple con los 60 minutos diarios de actividad física.

Recomendaciones de los especialistas:

Para evitar que estas dos semanas afecten la salud infantil, los especialistas recomiendan mantener algunas rutinas básicas:

  • Realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física, idealmente mediante juegos al aire libre.
  • Limitar el uso de pantallas a una hora diaria en mayores de dos años y evitar su uso en menores de esa edad.
  • Mantener horarios regulares de sueño y alimentación, evitando las comidas impulsivas y el consumo nocturno de alimentos ultraprocesados.
  • Dar el ejemplo en casa, participando en actividades familiares y reduciendo el uso del teléfono durante las comidas.

Finalmente, el experto enfatizó que no se trata de convertir las vacaciones en una extensión de la jornada escolar, sino de mantener hábitos simples que ayuden a proteger la salud cardiovascular de los niños a largo plazo.

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