Detienen a dos ciudadanos haitianos por presunto tráfico de migrantes hacia Chile

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la PDI detuvieron este miércoles a dos ciudadanos haitianos en el marco de una investigación por tráfico ilícito de migrantes, en una causa que indaga una presunta red dedicada a facilitar el ingreso irregular de personas a Chile durante 2024.

Según los antecedentes de la indagatoria, los imputados formarían parte de una estructura que habría coordinado el traslado de migrantes desde Haití, con paso previo por República Dominicana, afectando incluso a menores de edad.

La causa es distinta a la mencionada en el informe de Contraloría, aunque presenta similitudes por la eventual vulneración de niños, niñas y adolescentes.

Pasarán este jueves a control de detención

Las detenciones se concretaron tras diligencias encabezadas por la Fiscalía Centro Norte junto al equipo BITRAP de la PDI, que incluyeron entradas y registros simultáneos en dos agencias.

En esos procedimientos se incautaron distintos elementos que serán incorporados a la investigación.

La causa está siendo liderada por el fiscal regional Francisco Jacir y la fiscal Carolina Suazo. Ambos detenidos pasarán este jueves a control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde serán formalizados por asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes agravado y lavado de activos.