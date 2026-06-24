Una situación de extrema gravedad se registra a esta hora en la urbanización Los Palos Grandes, luego del colapso total de dos edificios residenciales (uno de 8 pisos y otro de aproximadamente 12 pisos). La emergencia ha dejado, además, al menos otras seis estructuras gravemente comprometidas en la zona tras los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela.

El alcalde del municipio, en un balance ofrecido en directo desde el lugar del desastre, confirmó que más de 150 funcionarios de los equipos de rescate y protección civil se encuentran desplegados en labores de remoción de escombros para localizar a posibles atrapados.

Balance preliminar: 18 personas rescatadas con vida

Pese a la magnitud del derrumbe en esta concurrida zona donde residen miles de personas, la autoridad municipal entregó una luz de esperanza al informar que, hasta el momento, las labores de búsqueda han sido exitosas en las primeras horas.

“Hasta ahora hemos rescatado a 18 personas con vida, y eso es una buena noticia en medio de la magnitud de estos dos edificios colapsados. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario, tenemos a cientos de funcionarios en este momento tratando de salvar y rescatar a más personas”, declaró Gustavo Duque.

Hasta el momento de emitir este reporte, las autoridades no han confirmado cifras oficiales de personas heridas de gravedad o fallecidas, concentrando toda la energía en el salvamento.

La alcaldía ha dispuesto dos puntos de encuentro principales para atender a los afectados, canalizar la entrega de información y atender a quienes busquen a familiares de los cuales no tengan noticias en Plaza Altamira y Plaza de Los Palos Grandes.

En ambos lugares se está dotando a los vecinos de agua, baños públicos, atención médica y paramédica en tiempo real. Para agilizar la comunicación, el personal en el sitio está utilizando megáfonos para actualizar las listas de personas rescatadas y llevar calma a los familiares.

Asimismo, el alcalde hizo un llamado urgente a las empresas de construcción del sector para que colaboren de manera inmediata con la emergencia: “Necesitamos que, por favor, nos traigan taladros y martillos hidráulicos, que van a ser estrictamente necesarios en este momento para avanzar en el rescate".

Finalmente, se informó que aquellos vecinos que no han podido trasladarse por sus propios medios están siendo movilizados hacia los puntos de atención gracias a vehículos de la alcaldía y al apoyo de autos particulares de la misma comunidad.