Universidad de Chile volvió a tropezar con Unión La Calera. En su cuarto enfrentamiento del año, los azules estiraron su negativa racha ante los cementeros e igualaron 3-3 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en su segundo partido por el Grupo D de la Copa Chile 2026.

El equipo de Fernando Gago, quien continúa en recuperación tras el infarto que sufrió la semana pasada, fue dirigido nuevamente por Fabricio Coloccini y tuvo un alentador inicio, tras abrir el marcador en los primeros minutos gracias a Agustín Arce (6’).

El joven volante conectó un centro desde la derecha de Maximiliano Guerrero y empujó el balón prácticamente debajo del arco para marcar el 1-0. Todo hacía pensar en una tarde tranquila para la U.

Sin embargo, el elenco de Martín Cicotello logró reaccionar y cambió el rumbo del encuentro en apenas ocho minutos. A los 32’, Joaquín Soto aprovechó otro centro de Matías Campos López al área chica y definió de primera con un potente derechazo que dejó sin opciones a Gabriel Castellón para el 1-1.

Luego, a los 40′, Matías Campos López capitalizó una gran jugada iniciada por Sebastián Sáez. El exdelantero azul remató dentro del área y, tras un desafortunado rebote entre Castellón y Bianneider Tamayo, terminó enviando el balón al fondo de la red para anotar el 2-1.

La tercera cifra de La Calera llegó apenas iniciado el segundo tiempo por medio del propio Sebastián Sáez (46′). El experimentado goleador de 41 años sacó provecho de un grosero error entre Nicolás Fernández y Nicolás Ramírez en la salida de la U, recuperó el balón y definió con el arco a su disposición ante un Castellón mal posicionado para el 3-1.

🫡🏆🔴⚪ APROVECHÓ EL ERROR AZUL



Sebastián Sáez no tuvo piedad con la falla de Nicolás Ramírez y puso el 3-1 de Unión La Calera sobre #LaU, en este #MatchdayMiércoles del Grupo D en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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Pero las emociones no terminaron ahí. La visita descontó a través de Ignacio Vásquez (73′), nuevamente tras una asistencia de Maximiliano Guerrero, quien fue expulsado a los 81′ por un presunto insulto al árbitro Rodrigo Carvajal.

Aun así, y pese a jugar con uno menos, los universitarios encontraron el empate en los minutos finales con otro gran gol de Vásquez (85′), quien se lució con una gran definición ante Nicolás Avellaneda para decretar el definitivo 3-3.

🥵🏆🔵🔴 GOLÓN



Ignacio Vásquez aprovechó una asistencia perfecta del Gato Lucero para el 3-3 de #LaU ante Unión La Calera, en este #MatchdayMiércoles del Grupo D en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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Con esta igualdad, Universidad de Chile llegó a los 4 puntos en la Copa de Chile y se mantuvo en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos. Por su parte, Unión La Calera sigue sin ganar y quedó último con apenas una unidad.

En la parte alta de la tabla aparece Unión San Felipe con 6 puntos, mientras que Santiago Wanderers marcha tercero con 3, aunque ambos equipos han jugado un partido más.