;

VIDEO. Periodista fue ignorado por Cristiano tras nombrar a Messi y ahora cuenta su versión: nueva polémica en el Mundial 2026

El reportero que vivió esta tensa situación con “CR7″ fue Edgar Rosado, quien trabaja para TNT Sports México.

Daniel Ramírez

@record_mexico

@record_mexico

Tras la goleada 5-0 de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo protagonizó un polémico momento en zona mixta, donde los jugadores se detienen a conversar con la prensa.

En este contexto, el astro portugués se negó a responder la pregunta de un periodista cuando este nombró a Lionel Messi. El reportero no alcanzó a formular toda la pregunta, ya que “CR7″ lo interrumpió y luego lo ignoró.

El periodista habló tras lo ocurrido y contó su versión

El periodista que vivió esta tensa situación con Cristiano Ronaldo fue Edgar Rosado, quien trabaja para TNT Sports México. Tras el episodio, el reportero fue entrevistado por el diario Récord y contó su versión de los hechos.

“Yo le quería preguntar sobre el rendimiento que tuvieron Haaland, Mbappé y Messi, que anotaron un doblete, y Cristiano también, demostrando que él junto con Leo siguen teniendo performances increíbles a pesar de la edad. Pero escuchó el nombre de Messi y ya no quiso saber más de la pregunta; se volteó y me ignoró”, señaló el comunicador.

Pese a todo, Edgar Rosado le restó importancia al tema y destacó que cada uno tiene derecho a actuar libremente conforme a su respectivo rol. “No pasa nada, son cosas que suceden. Yo tengo el derecho de preguntar y él tiene el derecho de responder, o no. Nos quedamos con eso nada más”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad