Tras la goleada 5-0 de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo protagonizó un polémico momento en zona mixta, donde los jugadores se detienen a conversar con la prensa.

En este contexto, el astro portugués se negó a responder la pregunta de un periodista cuando este nombró a Lionel Messi. El reportero no alcanzó a formular toda la pregunta, ya que “CR7″ lo interrumpió y luego lo ignoró.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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El periodista habló tras lo ocurrido y contó su versión

El periodista que vivió esta tensa situación con Cristiano Ronaldo fue Edgar Rosado, quien trabaja para TNT Sports México. Tras el episodio, el reportero fue entrevistado por el diario Récord y contó su versión de los hechos.

“Yo le quería preguntar sobre el rendimiento que tuvieron Haaland, Mbappé y Messi, que anotaron un doblete, y Cristiano también, demostrando que él junto con Leo siguen teniendo performances increíbles a pesar de la edad. Pero escuchó el nombre de Messi y ya no quiso saber más de la pregunta; se volteó y me ignoró”, señaló el comunicador.

Pese a todo, Edgar Rosado le restó importancia al tema y destacó que cada uno tiene derecho a actuar libremente conforme a su respectivo rol. “No pasa nada, son cosas que suceden. Yo tengo el derecho de preguntar y él tiene el derecho de responder, o no. Nos quedamos con eso nada más”, concluyó.