Restricción vehicular HOY en Santiago: revisa qué patentes no pueden circular este martes 23 de junio / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Durante este martes 23 de junio continúan las fiscalizaciones por la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, medida implementada para disminuir los niveles de contaminación ambiental en la capital.

La disposición forma parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente y se mantiene vigente entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

La restricción aplica en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

¿Qué vehículos tienen restricción este martes 23 de junio?

Para esta jornada, no podrán circular los automóviles, station wagons y similares con sello verde, inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas patentes terminen en 0 y 1.

En tanto, los automóviles, station wagons y similares sin sello verde tendrán restricción si sus patentes terminan en 0, 1, 2 y 3.

Las autoridades llamaron a respetar la medida y recordaron que las fiscalizaciones se mantienen activas durante toda la jornada en la capital.