;

Confirman lluvia y nieve para este jueves en Chile: las 8 regiones con precipitaciones y hasta 60 mm

Un sistema frontal avanzará desde la Patagonia hacia el sur del país, con lluvia, nieve y acumulados relevantes. Revisa aquí el pronóstico del tiempo.

Javier Méndez

Confirman lluvia y nieve para este jueves en Chile: las 8 regiones con precipitaciones y hasta 60 mm

Confirman lluvia y nieve para este jueves en Chile: las 8 regiones con precipitaciones y hasta 60 mm / mammuth

Un nuevo sistema frontal marcará el pronóstico del tiempo en Chile durante esta semana. De acuerdo con Meteored, el frente más importante llegará este jueves 25 de junio y dejará lluvias en ocho regiones, con los mayores acumulados previstos en la zona austral.

Según uno de los reportes más recientes del sitio web, el fenómeno avanzará desde Magallanes hacia el norte, impulsado por una nueva masa de aire frío. Todo se podría extender hasta la madrugada del viernes 26.

Revisa también:

ADN

Lluvia este jueves 25 de junio: las 8 regiones afectadas por el sistema frontal

Las regiones que recibirían precipitaciones con el avance del frente son Magallanes, Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule, aunque con distinta intensidad según la zona. El tramo más afectado se concentraría en la Patagonia y el sur del país.

Según el reporte, el sistema será responsable de acumulados de entre 50 y 60 milímetros en sectores insulares de la Región de Aysén.

Entre La Araucanía y Los Lagos, en tanto, se esperan montos de 15 a 20 milímetros, mientras que en Biobío y Ñuble podrían registrarse hasta 5 milímetros.

La llegada del frente también estará acompañada por nevadas en zonas cordilleranas. En las regiones del sur podrían caer entre 5 y 15 centímetros de nieve, mientras que en la Patagonia los acumulados podrían llegar hasta los 50 cm en cordillera.

Tras el paso de este frente, las altas presiones volverán a instalarse frente a Chile. Así, el fin de semana se podría generar viento intenso en Magallanes con rachas que superarían los 100 km/h en algunos puntos.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad