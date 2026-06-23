Confirman lluvia y nieve para este jueves en Chile: las 8 regiones con precipitaciones y hasta 60 mm / mammuth

Un nuevo sistema frontal marcará el pronóstico del tiempo en Chile durante esta semana. De acuerdo con Meteored, el frente más importante llegará este jueves 25 de junio y dejará lluvias en ocho regiones, con los mayores acumulados previstos en la zona austral.

Según uno de los reportes más recientes del sitio web, el fenómeno avanzará desde Magallanes hacia el norte, impulsado por una nueva masa de aire frío. Todo se podría extender hasta la madrugada del viernes 26.

Lluvia este jueves 25 de junio: las 8 regiones afectadas por el sistema frontal

Las regiones que recibirían precipitaciones con el avance del frente son Magallanes, Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule, aunque con distinta intensidad según la zona. El tramo más afectado se concentraría en la Patagonia y el sur del país.

Según el reporte, el sistema será responsable de acumulados de entre 50 y 60 milímetros en sectores insulares de la Región de Aysén.

Entre La Araucanía y Los Lagos, en tanto, se esperan montos de 15 a 20 milímetros, mientras que en Biobío y Ñuble podrían registrarse hasta 5 milímetros.

La llegada del frente también estará acompañada por nevadas en zonas cordilleranas. En las regiones del sur podrían caer entre 5 y 15 centímetros de nieve, mientras que en la Patagonia los acumulados podrían llegar hasta los 50 cm en cordillera.

Tras el paso de este frente, las altas presiones volverán a instalarse frente a Chile. Así, el fin de semana se podría generar viento intenso en Magallanes con rachas que superarían los 100 km/h en algunos puntos.