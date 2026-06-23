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Alerta para los consumidores de melatonina: estudio advierte peligroso riesgo en su uso a largo plazo

Una investigación preliminar en más de 130.000 adultos detectó que el consumo por más de un año eleva drásticamente el riesgo de insuficiencia cardíaca.

Mario Vergara

Getty Images

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La melatonina, considerada por años como una ayuda hormonal segura y benigna para conciliar el sueño, ha entrado en el foco de la discusión científica. Una investigación preliminar sugirió que este suplemento, el cuarto producto natural más consumido por adultos en Estados Unidos, podría estar teniendo un efecto secundario no deseado cuando se convierte en un hábito de largo plazo.

El análisis, presentado en las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón, examinó los historiales médicos electrónicos de más de 130.000 adultos con insomnio de varios países. Los resultados revelaron que a los pacientes a quienes se les recetó melatonina durante más de un año presentaron un riesgo 89 por ciento mayor de sufrir insuficiencia cardíaca en un período de cinco años, además de registrar casi el doble de probabilidades de morir por cualquier causa en comparación con quienes no la tomaron.

Hospitalizaciones y falta de estudios exhaustivos

La melatonina se considera segura y bien tolerada para un uso acotado a corto plazo, el cual suele comprender un rango de entre uno a dos meses. Sin embargo, la falta de orientación y supervisión médica derivada de su venta sin receta en diversos países ha facilitado su ingesta prolongada, un escenario donde faltan investigaciones exhaustivas.

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“Los suplementos de melatonina podrían no ser tan inofensivos como se suele creer”, afirmó el científico médico Ekenedilichukwu Nnadi, de SUNY Downstate/Kings County Primary Care en Nueva York, quien lideró el análisis. Un examen secundario de su equipo arrojó que quienes extendieron el uso del fármaco por más de un año tuvieron casi 3,5 veces más probabilidades de ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca, mientras que el riesgo general de morir por cualquier causa aumentó del 4,3% al 7,8% entre los grupos comparados.

Limitaciones del estudio y llamado a la cautela

Pese a lo alarmante de las cifras, los autores y expertos independientes enfatizaron que los resultados son preliminares, aún no han sido revisados por pares y no modifican las recomendaciones sanitarias vigentes. La metodología empleada posee una limitación importante: no se encuestó directamente a los participantes sobre sus hábitos reales, sino que se utilizaron registros de recetas médicas para estimar el consumo.

Esto implica que en el grupo de control (personas sin recetas asignadas) se pudieron haber incluido pacientes que adquirieron melatonina por su cuenta de forma libre en el comercio. Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, destacó esta salvedad pero recalcó que el hallazgo debe tomarse con seriedad, argumentando que pone en entredicho la percepción de la melatonina como terapia crónica e inofensiva y subraya la necesidad urgente de un ensayo clínico prospectivo para aclarar definitivamente su perfil de seguridad.

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