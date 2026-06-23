Noche de San Juan 2026 en Chile: los rituales para atraer amor, dinero y buena suerte este 23 y 24 de junio

La Noche de San Juan se celebra cada 23 de junio en la víspera del natalicio de San Juan Bautista y es una de las festividades más arraigadas del calendario popular en Chile. Algunas voces también la conocen como el “Halloween chileno”.

El folclor popular, a través de la tradición oral campesina, acumuló una serie de rituales que, de realizarse entre entre las últimas horas del martes y las primeras del miércoles, prometen éxito, amor y augurios sobre el futuro.

Revisa a continuación una lista.

Rituales y tradiciones de la Noche de San Juan en Chile: ¿Qué hacer hoy?

Tres papas bajo la cama

Uno de los ritos más conocidos es el de las tres papas bajo la cama: una sin pelar, otra a medio pelar y una tercera totalmente pelada. Al despertar el 24 de junio, sin mirar, se toma una al azar. La papa con cáscara augura éxito y abundancia; la pelada a la mitad, suerte regular; y la totalmente pelada, dificultades económicas.

Papelitos bajo la almohada (futuro amoroso)

Un rito dice que se puede conocer el futuro en el amor dejando tres papeles bajo la almohada, cada uno con el nombre de una persona por la que se siente interés. Al día siguiente, sin mirar, se toma uno de los papeles; el nombre que salga indica a quién estará ligado el destino amoroso.

Ruda y romero bendecidos

Para la noche se juntan ramos de ruda y romero porque, según la tradición campesina, quedan benditos. Cuando hay tormenta, parte de esos ramos se echa al fuego para ayudar a que la tormenta pase.

Saltar la hoguera (pedir deseos)

Entre los rituales más populares está saltar sobre hogueras para pedir deseos y alejar la mala suerte. El salto simboliza purificación y renovación; a veces se salta en grupos y otras personas saltan con intenciones concretas (salud, trabajo, amor, etc).

Baños nocturnos

Algunas personas se bañan en el mar, ríos o lagunas a medianoche para purificarse y renovar energías. Se cree que el contacto con el agua tiene propiedades limpiadoras y protectoras.

Quemar papeles

Es habitual escribir en papeles aquello que se desea dejar atrás (miedos, malas experiencias, nombres o hábitos) y quemarlos en la hoguera como símbolo de liberación y cierre.

Agua bendita a la intemperie

Algunos dejan un recipiente con agua al aire libre durante la noche, creyendo que el agua queda bendita. Al día siguiente se mojan la cara con ella y guardan el resto para usar en ocasiones especiales durante el año.

Tocar guitarra bajo la higuera (aprender a tocar)

En la tradición rural existe la creencia de que sentarse con una guitarra debajo de una higuera a la medianoche permite, por arte de magia, aprender a tocar. Se dice que la higuera “florece” milagrosamente esa noche y favorece dones y aprendizajes.

Cruz de San Juan

En algunas zonas se hacen pequeñas cruces con romero, ruda u otras plantas y se colocan en puertas o sobre la cama para proteger el hogar.

Al margen de lo mencionado, un dato extra: En Chile, algunos también relacionan la víspera de San Juan con el We Tripantu, o año nuevo mapuche, que se celebra en torno al solsticio de invierno. Esa coincidencia ha contribuido a que la fecha se entienda como una celebración de carácter sincrético, donde conviven tradiciones españolas, indígenas y religiosas.