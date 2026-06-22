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Tras más de una semana extraviado: encuentran con vida a joven desaparecido en Graneros en el Aeropuerto de Santiago

Fue localizado, en buenas condiciones, tras operativo conjunto en la región de O’Higgins. Autoridades activan apoyo médico y acompañamiento a su familia.

Martín Neut

Encuentran con vida a joven desaparecido en Graneros en el Aeropuerto de Santiago

Encuentran con vida a joven desaparecido en Graneros en el Aeropuerto de Santiago / Foto: Municipalidad de Graneros

Tras más de una semana desaparecido, este lunes fue encontrado con vida el joven Máximo Farías, quien había sido visto por última vez el pasado 14 de junio en la comuna de Graneros, en la región de O’Higgins.

De acuerdo con los antecedentes, el caso movilizó durante los últimos días a equipos de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, el municipio, familiares y voluntarios, quienes realizaron diversas diligencias de búsqueda en sectores como el cerro Santa Julia.

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La confirmación del hallazgo fue entregada por el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, quien detalló que el joven fue ubicado en buenas condiciones en el Aeropuerto de Santiago.

“Este joven ha sido encontrado, se encuentra con vida, se encuentra también ya próximo a ser evaluado por los equipos de salud”, señaló el jefe comunal, agregando que se activaron los apoyos para acompañar a la familia tras el hallazgo.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en que Farías llegó hasta el terminal aéreo ni sobre su estado de salud, mientras se espera la evaluación médica correspondiente.

El Subprefecto Juan Reyes, fefe de la BH Rancagua, entregó más antecedentes del hallazgo: “Analizamos cámaras de seguridad y establecimos que el joven ingresó a las vías ferreas de Graneros. Posterior a esto personal de la PDI del Aeropuerto nos dio avios de que el joven había sido encontrado en buenas condiciones”.

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