Los Tenores, entre la histórica jornada de Messi y la decepción de Uruguay en el Mundial 2026

En la edición de Los Tenores de este lunes 22 de junio, nuestros panelistas comentaron la histórica jornada de Lionel Messi, que se transformó en el máximo artillero en la historia de los Mundiales tras su doblete en la victoria de Argentina sobre Austria.

Rodrigo Hernández, Victor Cruces, Andrés Fernández y Carlos Costas contactaron con nuestros enviados especiales a Estados Unidos, Danilo Díaz y Eugenio Salinas, para conocer de las reprercusiones del triunfo trasandino y del sorprendente empate de Uruguay ante Cabo Verde.

Además, supieron de las últimas novedades de Colo Colo tras superar con éxito el debut en Copa Chile.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 22de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.