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“Estaba con mucha bronca...”: la confesión de Messi tras hacer historia en la victoria de Argentina sobre Austria

El delantero se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Daniel Ramírez

“Estaba con mucha bronca...”: la confesión de Messi tras hacer historia en la victoria de Argentina sobre Austria

“Estaba con mucha bronca...”: la confesión de Messi tras hacer historia en la victoria de Argentina sobre Austria / DeFodi Images

Este lunes, Argentina selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2-0 a Austria con dos goles de Lionel Messi, quien además se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El astro argentino llegó a las 18 anotaciones en Copas del Mundo y superó el récord histórico del alemán Miroslav Klose (16 goles).

“Leo” habló en rueda de prensa luego del partido y, fiel a su estilo, le bajó el perfil al récord que consiguió y se enfocó en la importancia de haberle ganado a Austria.

“Siento mucha felicidad, sobre todo por el triunfo, que fue muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo, porque el rival era muy intenso”, señaló el delantero del Inter Miami.

“Feliz por el resultado y por la clasificación. Era importante para nosotros sumar 6 puntos en dos fechas para tener una semana más tranquila”, agregó la “Pulga”.

Además, Messi se refirió al penal que falló en los primeros minutos del encuentro, confesando que “estaba con mucha bronca, porque erré el penal, lo pateé muy mal. Por suerte pudimos revertir esa situación y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante”.

Por último, el ‘10′ de la Albiceleste abordó la ilusión de los hinchas argentinos tras clasificar a la próxima ronda del Mundial 2026. “Ya le hemos dado varias alegrías a la gente, intentaremos seguir en esta sintonía. La gente está ilusionada, pero hay que ir paso a paso, esto es largo, es difícil”, concluyó.

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