Giro en el futuro de Jordhy Thompson: negociaciones en marcha para volver a Chile

Jordhy Thompson podría tener una nueva oportunidad en Colo Colo. Luego de su polémica salida del club en 2024 tras ser denunciado por violencia de género, el extremo de 21 años logró relanzar su carrera en Rusia y se consolidó como una de las figuras del Orenburg, rendimiento que lo tiene cerca de retornar al Estadio Monumental.

Según información de ADN Deportes, en Blanco y Negro existe la disposición de sentarse a conversar con el futbolista para explorar la posibilidad de que regrese a Macul de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

Desde la dirigencia del “Cacique” consideran que el atacante atraviesa una etapa muy distinta a la que vivía cuando dejó el club. Su paternidad marcó un punto de inflexión en su vida y, según perciben en la concesionaria, hoy está plenamente concentrado en el fútbol. De hecho, durante sus vacaciones en Chile, ha seguido una rutina de entrenamiento junto a un preparador físico personal.

Por su parte, Jordhy Thompson ha manifestado públicamente su interés de volver a Colo Colo y su presencia en el país podría agilizar las negociaciones. A esto se suma que el extremo es del gusto del técnico Fernando Ortiz, quien ve con buenos ojos su posible incorporación.

El principal obstáculo para concretar la operación pasa por el vínculo contractual que Thompson mantiene con el Orenburg. El jugador aún tiene un año más de contrato con el club ruso, por lo que ambas partes deberán encontrar una fórmula para destrabar su salida. Pese a ello, el atacante aparece como una opción concreta para reforzar al “Cacique”.

En lo futbolístico, el delantero de 21 años cerró la temporada europea con números más que positivos: disputó 31 partidos, anotó 5 goles y aportó 6 asistencias, siendo clave para que su equipo consiguiera mantener la categoría en la Premier League de Rusia. Además, sumó 19 encuentros consecutivos como titular en el tramo final de la campaña.