“Ella hace su negocio de polémica, lucra y está en programas de farándula. Yo no vendo una amistad por plata” / @matigentillon

Juan Pablo Sáez volvió a referirse a su distante relación con Pancha Merino y entregó nuevos detalles sobre el origen del conflicto que, según su versión, marcó el quiebre definitivo entre ambos.

El actor abordó el tema durante su participación en el podcast Sin Guión, donde aseguró que la tensión comenzó por una situación vinculada al elenco de una obra teatral. Así, también aprovechó de lanzar un nuevo dardo.

El intérprete explicó que el problema se habría generado durante el proceso de selección de actores para Perfectos Desconocidos, cuyos derechos fueron adquiridos para su versión chilena.

“Compramos los derechos de la obra Perfectos Desconocidos y había que armar el elenco, pero lo visaba Argentina. Uno mandaban las propuestas de cuáles actores chilenos podían actuar”, afirmó.

Según el artista, Merino le manifestó su interés por sumarse al montaje. Sin embargo, cuando supo que no había sido seleccionada, la situación escaló. “Un día me llamó. ‘Pancha, no estás elegida’, y se enojó heavy conmigo pensando que yo la había sacado, que yo era el único que decidía todo, y no era así. De ahí se enojó, como una cosa desproporcionada”, recordó.

Poco después añadió: “Ella hace su negocio de hacer polémica, con eso lucra y está en programas de farándula. Yo no vendo una amistad por plata, yo soy coherente. Soy amigo de gente que fue muy famosa y ahora no, y de gente que he sido amigo toda la vida y mantengo la amistad, estén en lo alto o en la desgracia. Creo que son códigos que tú no ventilas a la luz pública cuando has tenido una relación tan importante”.

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Al cierre aseguró: “La vida te va mostrando con quién no tienes que perder el tiempo, porque el tiempo es muy limitado. Entonces uno tiene que invertir el poco tiempo que tiene con gente que valga la pena, no desgastarse haciéndole favores y ayudando a gente que es malagradecida o que está contigo por interés”.

“Si mi amistad con ella era para que yo la contratara, entonces no es una amistad real”, concluyó.