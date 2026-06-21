“Harían bien en medir sus palabras”: Irán abandona negociaciones con Estados Unidos tras amenazas de Trump

Getty Images | El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. / Pool

Irán interrumpió las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, reportó el medio oficial del gobierno iraní, explicando que la decisión responde a las declaraciones del mandatario republicano.

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había dicho antes que Estados Unidos debía “medir sus palabras”, luego de que Trump amenazara con atacar a Irán, en plena ronda de conversaciones en Suiza.

Amenaza de Donald Trump

“Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, escribió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

Cabe recordar que Donald Trump exigió a Irán que “detenga” los ataques de Hezbolá en el sur de Líbano. “Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza”, advirtió a través de su red Truth Social.