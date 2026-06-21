“Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido de titular es un sueño”

España le dio un baile a Arabia Saudita que no pudo aguantar el poderío ofensivo de los europeos. Una de las grandes figuras fue Lamine Yamal, quien abrió el marcador para la goleada y, además, convirtió su primer gol en una Copa del Mundo.

“Es muy especial. Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido es un sueño. El otro Mundial lo vi en clase”, contó el delantero del Barcelona después del partido.

El ‘10′ no pudo ser titular en el encuentro anterior ante Cabo Verde ya que se estaba recuperando de una lesión muscular. “Tenía muchas ganas de volver a entrenar y de jugar pues llevaba mucho tiempo sin hacerlo y necesitaba tocar el campo”, señaló.

Tras el tropiezo que tuvo la selección española en el debut, Yamal afirmó que salieron con más ganas para triunfar ante los árabes. “Teníamos un plan y hemos ido a por ellos desde el principio porque queríamos desquitarnos; queríamos acabar pronto el partido, en la primera parte”, declaró.

Ahora, España está con pie listo en los dieciseisavos del Mundial 2026. Para sellar la clasificación deberán enfrentar a Uruguay, que está con muchas dudas después de su criticado primer partido.