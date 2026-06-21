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VIDEOS. Colo Colo Femenino mantiene su tranco invicto en el torneo tras golear a la U de Chile en el Superclásico

Ante poco más de 11 mil personas en el Monumental, las albas afianzaron su liderato en la Liga de Primera femenina.

Carlos Madariaga

Colo Colo Femenino mantiene su tranco invicto en el torneo tras golear a la U de Chile en el Superclásico

Colo Colo Femenino mantiene su tranco invicto en el torneo tras golear a la U de Chile en el Superclásico / Twi@ColoColoFem

Colo Colo volvió a vivir una fiesta este domingo, marcando nuevamente la supremacía casi absoluta que disfrutan en el fútbol femenino nacional.

El plantel dirigido por la brasileña Tatiele Silveira exponía ante su clásico rival, la U de Chile, el invicto en la Liga Nacional femenina.

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En el Monumental, 11.473 espectadores, incluyendo unos pocos azules, se dieron cita para ver el Superclásico femenino, el cual fue de dominio total para las albas.

Mary Valencia fue la máxima figura de Colo Colo con un doblete que, sumado a los tantos de Paloma López y Yanara Aedo, le permitió al “Cacique” imponerse 4-0.

Con este resultado, el elenco popular sigue como líder del fútbol femenino chileno llegando a 34 unidades, sacándole cinco de ventaja a la U de Chile y cuatro a su escolta, la UC.

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