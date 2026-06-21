“Fue una semana distinta, la noticia de Gago nos golpeó, pero sabemos que está bien” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras la victoria sobre Santiago Wanderers por Copa Chile, plantel de Universidad de Chile tuvo la oportunidad de pronunciarse públicamente luego de las movidas últimas horas del club, donde su DT, Fernando Gago, sufrió un infarto durante el juego del pasado jueves, ante O’Higgins.

“Fue una semana distinta, la noticia nos golpeó un poco. Genera preocupación, pero sabemos que está bien. Coloccini lo hizo de gran forma, nos pudo comunicar lo que necesitábamos y darnos las herramientas para enfrentar el partido de la mejor manera”, recalcó la respecto el defensor Nicolás Ramírez, destacando la gestión de Fabricio Coloccini, más aún con su historial de exzaguero.

“Somos agradecidos de tener una figura como él, con la experiencia que tiene. Aprovechamos los consejos que nos da. Le tocó ser el jefe, hay que disfrutar los consejos que puede darnos”, dijo el defensor, apuntando, ya en lo futbolístico, a resaltar el nivel ante Santiago Wanderers.

“Importante el resultado y el trámite. En el segundo tiempo nos costó un poquito, es algo que buscamos mejorar, pero el resultado nos da un envión anímico a los defensas y los delanteros”, comentó Nicolás Ramírez, confiado en lo que la U de Chile pueda hacer en Copa Chile.

“Los objetivos son el título, estamos enfocados en hacerlo de buena manera”, cerró el defensor azul.