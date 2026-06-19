Restricción vehicular 2026: revisa qué vehículos no pueden circular hoy viernes 19 de junio en Santiago

Durante este viernes 19 de junio, continúan las fiscalizaciones por la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, medida que busca disminuir los niveles de contaminación ambiental en la capital.

La disposición forma parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas , excepto en días festivos.

Su aplicación considera todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Para esta jornada, la restricción afecta a: