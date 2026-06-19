Haitiano vinculado a ingreso de 30 niños ofrecía viajar a EE.UU. con pasaporte chileno: “Puedes entrar sin visa”
Años antes, promovía en redes sociales el uso del pasaporte chileno para viajar a Estados Unidos mediante la Visa Waiver.
Una nueva línea de antecedentes surgió a partir del preinforme de la Contraloría General de la República sobre el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile en vuelos chárter, bajo la figura de reunificación familiar.
Esta vez, el foco apunta al eventual uso de Chile como país de tránsito hacia Estados Unidos, luego de que se detectara que uno de los adultos mencionados en el reporte promovía en redes sociales la obtención de pasaporte chileno para entrar a territorio estadounidense sin visa.
Se trata de Jean Ronyque Rosius, ciudadano haitiano de 33 años y con residencia definitiva en Chile, quien el 27 de diciembre de 2022 publicó en Facebook un video promocional titulado: “Puedes entrar a Estados Unidos sin visa con un pasaporte chileno”, según reporta ExAnte.
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En el registro, difundido en creole, Rosius destacaba que Chile era el único país de Latinoamérica incluido en el programa Visa Waiver, que permite viajar a Estados Unidos por un periodo de hasta 90 días sin necesidad de visa. Ese contenido se sumaba a otras publicaciones donde ofrecía servicios como agente de viajes.
Según el preinforme, Rosius figura entre los adultos que entre 2024 y 2025 ingresaron al país acompañados de grupos numerosos de menores provenientes de Haití. De acuerdo con el documento, habría entrado con 30 niños, niñas y adolescentes en distintos vuelos registrados entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
Uno de esos viajes ocurrió el 5 de marzo de 2025, cuando ingresó junto a 10 menores, situación que, según el reporte, hacía improbable que se tratara del padre de todos ellos.
Consultado, por el medio antes mencionado, por su mención en el documento, Jean Ronyque Rosius respondió por escrito que “desde septiembre de 2025 no tengo oficina abierta por distintos motivos”. Además, aseguró que “el año 2024 la PDI ya me citó para darles mi versión. Fui y conversé con ellos”.
Los otrs adultos mencionados en el preinforme
El documento de Contraloría detalló que, en total, 12 adultos —siete haitianos, dos dominicanos y tres chilenos nacionalizados— ingresaron a Chile con 486 menores de edad entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, en un total de 61 vuelos.
Entre los casos consignados aparece Erneandre Filsaime, haitiano con permanencia definitiva, quien registra cinco viajes acompañado por 21 niños. También figura Claudia Marte Borges, dominicana con permanencia definitiva, con 12 ingresos al país junto a 130 menores.
A ellos se suman Making Coq, haitiana con permanencia definitiva, con cinco ingresos y 16 niños; Clebert St Jean, chileno nacionalizado, con ocho ingresos y 48 menores; y Willy Laurent, también chileno nacionalizado, con cuatro viajes en compañía de 22 menores de edad.
El listado incluye además a Yuberkis Carrasco, dominicano con permanencia definitiva, quien registra nueve ingresos acompañado de 74 niños. En uno de esos vuelos, realizado el 19 de mayo, ingresó como adulto responsable de 23 menores.
También aparecen Gesny Pierre Louis, chileno nacionalizado, con dos viajes y 22 menores; Roose Shamma Jean, haitiana con permanencia definitiva, con dos vuelos y 36 niños; Byrel Azor, haitiana con residencia definitiva, con dos viajes y 13 menores; Jonas Michel, haitiana con residencia definitiva, con dos vuelos junto a 17 menores; y Dimaneau Saintrulus Byrel Azor, haitiana con residencia definitiva, con cinco vuelos a cargo de 57 niños.
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