Estados Unidos - Australia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Estados Unidos y Australia se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en gran forma al encuentro tras haber conseguido sólidos e importantes triunfos en sus estrenos en la cita planetaria.

El conjunto anfitrión, dirigido por Mauricio Pochettino, debutó con una contundente goleada por 4-1 sobre Paraguay e intentará sumar un nuevo triunfo que le permita asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, el combinado oceánico inició su camino con un sólido triunfo por 2-0 sobre Turquía, logrando ganar su primer partido en una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006. Ahora, buscará dar un nuevo golpe frente al local.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Australia en el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Australia, válido por la segunda fecha del Grupo D, se juega este viernes 19 de junio a las 15:00 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el Lumen Field, estadio ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Estados Unidos y Australia?

En Chile, el compromiso entre Estados Unidos y Australia será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.