;

Estados Unidos - Australia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El anfitrión y el elenco oceánico se miden en un duelo decisivo por la segunda fecha del Grupo D.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Erin Chang/ISI Photos

Estados Unidos y Australia se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en gran forma al encuentro tras haber conseguido sólidos e importantes triunfos en sus estrenos en la cita planetaria.

El conjunto anfitrión, dirigido por Mauricio Pochettino, debutó con una contundente goleada por 4-1 sobre Paraguay e intentará sumar un nuevo triunfo que le permita asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Revisa también:

ADN

Por su parte, el combinado oceánico inició su camino con un sólido triunfo por 2-0 sobre Turquía, logrando ganar su primer partido en una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006. Ahora, buscará dar un nuevo golpe frente al local.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Australia en el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Australia, válido por la segunda fecha del Grupo D, se juega este viernes 19 de junio a las 15:00 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el Lumen Field, estadio ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Estados Unidos y Australia?

En Chile, el compromiso entre Estados Unidos y Australia será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad