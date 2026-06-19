Corte Suprema desestima recurso de WOM y ratifica sobreseimiento de exejecutivos fichados por ClaroVTR

Un definitivo revés judicial sufrió la empresa de telecomunicaciones WOM SpA en su batalla legal contra un grupo de ocho exmiembros de su alta plana directiva y gerencial, quienes tras renunciar a la compañía fueron fichados por su competidor directo, ClaroVTR. En un fallo de una sola página dictaminado este jueves, la Corte Suprema desestimó de plano el recurso de queja interpuesto por la operadora, ratificando el sobreseimiento definitivo de la causa.

El origen del conflicto se remonta al año 2024, cuando WOM acusó penalmente a sus exejecutivos del delito de revelación de secreto comercial. La firma respaldó su ofensiva tras detectar, mediante una auditoría interna a cargo de la consultora Deloitte, comportamientos inusuales en la cantidad de descargas de archivos desde la nube donde la empresa resguarda su documentación confidencial, cifras que eran significativamente superiores a las registradas en meses anteriores.

Sin embargo, los argumentos de la denunciante no lograron convencer a la justicia a lo largo de las distintas instancias. Las resoluciones contrarias a la postura de WOM se arrastraban desde el 7° Juzgado de Garantía de Santiago —que falló el pasado 26 de febrero de 2026— y posteriormente desde la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que decretó el sobreseimiento definitivo el 2 de junio de este año.

La dura crítica de WOM al criterio de los jueces

Ante el máximo tribunal del país, WOM buscaba revertir el dictamen de la Corte de Apelaciones argumentando que en el proceso se aplicó una exigencia desmedida de tener todo demostrado desde el inicio de la causa.

La compañía arremetió de forma explícita contra el criterio de los magistrados en su apelación: “Los jueces han cometido un absurdo lógico garrafal: concluyeron que ‘el hecho no existe’ basándose única y exclusivamente en ‘no tenemos prueba suficiente de que exista’. La insuficiencia de prueba jamás funda un sobreseimiento definitivo”. A pesar de que la operadora también alegó una falta de fundamentación de la resolución según el Código Penal, la Corte Suprema cerró la puerta a sus aspiraciones al señalar que los jueces recurridos solo se limitaron a analizar y ponderar de forma correcta los antecedentes de la causa.

Reacción en ClaroVTR: “Una querella infundada”

La resolución del máximo tribunal —que rechazó formalmente el recurso presentado por el abogado Antonio Rubilar Suárez en representación de WOM— fue celebrada y valorada positivamente al interior de ClaroVTR.

Uno de los principales implicados en la causa, Rodrigo Karmy —exdirector comercial de WOM y actual vicepresidente comercial de Claro—, reaccionó con dureza tras el veredicto. “Fue una querella infundada, que solo buscaba represalias por ejercer mi derecho a elegir dónde trabajar y, de paso, dañar a la competencia”, concluyó el ejecutivo, dando por cerrado de forma definitiva el bullado conflicto corporativo.