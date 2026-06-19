Alcaldesa es acusada de fingir su secuestro para cobrar un rescate de más de $2 mil millones en México

Un escándalo político sacude a México. La Fiscalía del Estado de México investiga a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, acusada de haber participado en la simulación de su propio secuestro.

Según la investigación, el supuesto plan buscaba cobrar un rescate de 2,3 millones de dólares, equivalentes a más de $2 mil millones chilenos. De acuerdo con El País, el dinero habría servido para encubrir un desfalco financiero en la administración municipal.

Las sospechas aumentaron luego de que los investigadores detectaran inconsistencias en el relato de la autoridad. Además, tres de los seis presuntos secuestradores detenidos habrían confesado que todo se trató de un montaje.

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La investigación también reveló más de 150 llamadas entre la pareja de la alcaldesa y los supuestos responsables del secuestro. Incluso, se habría ofrecido un pago de 28 mil dólares, cerca de $25 millones chilenos, a quienes participaron en el engaño.

Pese a las acusaciones, Nápoles negó cualquier vínculo con los hechos y aseguró ser víctima de una “persecución política”. Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a su pareja y a su cuñado, quienes permanecen prófugos.