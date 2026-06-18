PDI allana cités en barrio Bellavista por caso de homicidio frustrado: detectan a 10 extranjeros irregulares

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó esta mañana un operativo en dos domicilios de la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana, en el marco de una investigación por un homicidio frustrado.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, cuyo funcionarios ejecutaron una orden de entrada y registro en los inmuebles ubicados en el barrio Bellavista .

El subprefecto Juan Zúñiga informó que los recintos intervenidos corresponden a “cites donde viven familias y agrupaciones de personas extranjeras jóvenes, cuyo vínculo con alguna situación ilícita es lo que estamos investigando”.

Detectan migrantes en situación irregular

Durante el operativo se hallaron sustancias ilícitas al interior de los domicilios. Según detalló Zúñiga, se incautó pasta base y marihuana , las que serán puestas a disposición de los organismos competentes.

“En ambos inmuebles se encontraron alrededor de 25 personas residiendo”, señaló el subprefecto.