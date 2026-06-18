;

PDI allana cités en barrio Bellavista por caso de homicidio frustrado: detectan a 10 extranjeros irregulares

Los detectives ejecutaron órdenes de entrada y registro en los inmuebles como parte de una investigación en curso.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

PDI allana cités en barrio Bellavista por caso de homicidio frustrado: detectan a 10 extranjeros irregulares

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó esta mañana un operativo en dos domicilios de la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana, en el marco de una investigación por un homicidio frustrado.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, cuyo funcionarios ejecutaron una orden de entrada y registro en los inmuebles ubicados en el barrio Bellavista.

El subprefecto Juan Zúñiga informó que los recintos intervenidos corresponden a “cites donde viven familias y agrupaciones de personas extranjeras jóvenes, cuyo vínculo con alguna situación ilícita es lo que estamos investigando”.

Revisa también

ADN

Detectan migrantes en situación irregular

Durante el operativo se hallaron sustancias ilícitas al interior de los domicilios. Según detalló Zúñiga, se incautó pasta base y marihuana, las que serán puestas a disposición de los organismos competentes.

“En ambos inmuebles se encontraron alrededor de 25 personas residiendo”, señaló el subprefecto.

Además, diez personas de distintas nacionalidades fueron detectadas en situación migratoria irregular, por lo que serán denunciadas ante las autoridades correspondientes, indicó Zúñiga.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad