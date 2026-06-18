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Emergencia en la Ruta 5 Sur: incendio de camión con cilindros de gas provoca corte de tránsito a la altura de Bulnes

Bomberos de Bulnes y Quillón trabajan para controlar la emergencia registrada en el kilómetro 431 de la Ruta 5 Sur, en la región de Ñuble.

Juan Castillo

Nicolás Medina

ADN

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Una emergencia se registra durante la mañana de este jueves en la región de Ñuble, luego de que un camión que transportaba cilindros de gas se incendiara en plena Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Bulnes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el kilómetro 431, en dirección de sur a norte. En el lugar trabajan voluntarios de Bomberos de Bulnes y Quillón, quienes buscan controlar las llamas y resguardar la zona debido al tipo de carga involucrada.

Desde Ruta Sur se informó que el tránsito permanece interrumpido en ambos sentidos en ese tramo de la carretera, mientras se desarrollan las labores de emergencia y seguridad.

Por esta emeregencia, se mantiene un operativo especial en el sector. Por ahora, se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas y mantenerse atentos a la información oficial.

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