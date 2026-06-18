El jefe de asesores del Ministerio de Hacienda y coordinador de Regulación Económica, Tomás Bunster, abordó en ADN Hoy la baja de los combustibles que comenzó a regir este jueves, en medio del ajuste de precios tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto en el mercado internacional del petróleo.

Según se informó, la gasolina de 93 octanos baja $95 por litro, la de 97 octanos cae $106 y el diésel retrocede $117.

Bunster explicó que la rebaja se aplicó dentro del margen permitido por la legislación vigente. “Los combustibles bajaron, y bajaron todo lo que permite la ley vigente hacer”, sostuvo.

Hacienda aclara si las bencinas pueden seguir bajando

Consultado por los llamados de la oposición para que “vuelva” el MEPCO, el representante de Hacienda fue enfático. “El MEPCO no se ha ido”, afirmó, y explicó que el mecanismo sigue operando como estabilizador de precios cada tres semanas.

“El MEPCO sigue haciendo las mismas cosas que hace desde hace muchos años, que es que congela el precio de las bencinas por 21 días”, señaló. Además, agregó que “si es que las condiciones internacionales persisten, lo natural sería que en tres semanas más vuelvan a bajar”.

Bunster también respondió a quienes plantean que los precios deberían retroceder con la misma velocidad con que subieron en marzo. Según explicó, el cálculo depende de la diferencia entre el precio internacional puesto en Chile y el precio efectivo de venta, además de un promedio móvil que todavía incorpora información previa al acuerdo de paz.

“Estamos mirando no solo el precio de hoy específicamente, estamos arrastrando el promedio de las últimas dos semanas”, indicó. En esa línea, precisó que si el crudo se mantiene entre 75 y 80 dólares por barril hasta la próxima actualización, “lo natural sería que los precios volvieran a bajar”.

Consultado sobre si los consumidores están pagando de más, Bunster descartó esa posibilidad. “Hoy está pagando exactamente, sin ningún peso de más, el combustible vendido por Enap, dada la normativa que rige hoy día al precio de la venta de los combustibles”, dijo.

De todos modos, pidió cautela sobre un regreso completo a los valores previos al conflicto. “Hay que ser cauto con cuánto vamos a volver, porque pese a que el conflicto se haya acabado, la infraestructura energética y las cadenas de suministro quedaron dañadas”, advirtió.

Sobre el impacto en el costo de la vida, el asesor de Hacienda sostuvo que la baja de combustibles podría reflejarse gradualmente en la inflación. “Ahora los combustibles están bajando, vamos a ver el efecto contrario, y ya se está advirtiendo que podría tener un efecto en menor IPC en el próximo mes”, planteó.