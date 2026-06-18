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VIDEO. Gobierno alista proyecto para evitar alza en las cuentas de luz y evalúa la continuidad del subsidio eléctrico

Hugo Briones confirmó que se reunieron con el Presidente José Antonio Kast para delinear el pago de la deuda histórica con las distribuidoras. El subsecretario de Energía explica que objetivo es saldar los compromisos sin que el costo se traspase a las cuentas de los clientes.

Mario Vergara

SEC - CGE

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El Gobierno se encuentra afinando los detalles de un nuevo proyecto de ley que busca frenar el inminente impacto que la deuda histórica con las empresas distribuidoras eléctricas podría tener en el bolsillo de los chilenos. En entrevista con el programa Tu Nuevo ADN, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, entregó definiciones claves sobre las tarifas de la electricidad y el futuro de las ayudas estatales para los clientes.

La autoridad confirmó que, junto a la ministra Ximena Rincón, sostuvieron recientemente una reunión con el Presidente José Antonio Kast para presentar esta iniciativa legal. El objetivo central del proyecto es buscar un mecanismo de pago para saldar la deuda heredada por concepto del Valor Agregado de Distribución (VAD) —la componente que se paga por el servicio de distribución en cada región—, asegurando que esta obligación “no impacte en las cuentas de las tarifas de nuestros clientes”.

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Para lograr este objetivo, que busca evitar el alza proyectada para los meses de julio y agosto, Briones aseguró que se ha realizado un arduo trabajo con asesores, consultores y actores del sector. “Se ha conversado con las empresas distribuidoras, con los transmisores, con la industria en general. Tenemos apoyo, hay convergencia y esperamos que eso pueda tener un buen resultado ojalá en el más breve plazo”, detalló el subsecretario.

Subsidio eléctrico “en análisis” y cuentas más justas

Respecto a una de las mayores inquietudes ciudadanas, la continuidad del subsidio eléctrico, la autoridad fue cauta y señaló que es una materia que actualmente “se está analizando”.

Más allá de la decisión final sobre el subsidio, Briones explicó que el Ministerio de Energía apunta a una solución estructural para la crisis tarifaria. El subsecretario advirtió que existen diversos reglamentos y decretos tarifarios atrasados (tanto en distribución como en transmisión) que deben ser regularizados urgentemente.

“Lo que queremos es revisar completamente el esquema tarifario, de tal manera que podamos apuntar a una mejora, a una certeza y que cada uno de nuestros clientes pueda tener la tarifa más conveniente, más efectiva, más barata y más justa”, concluyó la autoridad, marcando la hoja de ruta del Ejecutivo para aliviar la carga económica de los hogares chilenos.

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