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FOTO. ¿Es real el nuevo diseño de la camiseta de La Roja que circula en redes? ADN chequea

La imagen de una camiseta de Chile con la marca ecuatoriana Marathon se viralizó en las últimas horas. Sin embargo, ADN Deportes pudo confirmar que no corresponde al próximo uniforme de la selección chilena.

Daniel Ramírez

Carlos Parra - FFCh.

Carlos Parra - FFCh.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales la imagen de una nueva camiseta de la selección chilena con el logo de Marathon, alimentando las versiones sobre el próximo proveedor de indumentaria de La Roja.

Si bien ha trascendido que la marca ecuatoriana vestirá al combinado nacional durante los próximos años, el diseño viralizado no es oficial.

Según pudo averiguar ADN Deportes, todavía no existe un modelo definido para la nueva camiseta de Chile y recién durante el segundo semestre podrían surgir novedades respecto al diseño que utilizará la selección en los próximos años.

Fundada en 1981 en Ecuador, Marathon actualmente confecciona la indumentaria de Huachipato y Unión Española en el fútbol chileno. Además, en Sudamérica es la marca encargada de vestir a las selecciones de Ecuador y Bolivia.

De esta manera, la camiseta de La Roja con el logo de Marathon que se ha viralizado en redes sociales no es real y, por ahora, habrá que esperar para conocer el diseño oficial del próximo uniforme de la selección chilena.

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