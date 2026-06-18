El “paupérrimo” homenaje a Lucho Gatica y Antonio Prieto en el Festival de Viña

Los homenajes realizados en el Festival de Viña del Mar nunca están exentos de cuestionamientos. Ejemplos hay varios.

Y en el capítulo final del podcast documental “Antonio Prieto, un siglo de emoción” se revive uno dedicado a él y Lucho Gatica, dos iconos de la época dorada del bolero, realizado durante la edición de 2002 del certamen.

Inserto en la “Noche chilena”, el número musical incluyó las canciones más populares de ambos artistas, como “La novia” en el caso de Prieto y “Bésame mucho” en el de Gatica. Estas fueron interpretadas por los propios homenajeados.

Andrea Tessa, coanimadora de esa jornada, comentó que “fue una noche super linda, pero creo que, y lo puedo decir porque yo no tuve nada que ver, yo solo me limité a participar de algo que ya estaba escrito. Ese homenaje que se le hizo a don Lucho Gatica y Antonio Prieto fue paupérrimo”.

“No era necesario siquiera, o quizás sí, de hacerlos subir al escenario, pero hacer algo súper solemne. Y a lo mejor que hubiera habido unos artistas adelante que hubieran cantado los éxitos de ellos, como se hace en Estados Unidos cuando se homenajea a algunos músicos y artistas, que el presidente entrega esos reconocimientos, se hacen unos homenajes increíbles. Y aparece, por decirte, Lionel Richie cantándole a Peter Cetera, que cantan los grandes éxitos de esos artistas. Y no tenerlos ahí parados y entregarles un poncho a cada uno”, agregó.

Una vez finalizada la presentación, y ante los aplausos del “Monstruo”, los dos artistas permanecieron sobre el escenario de la Quinta Vergara. Ahí fue cuando entraron los animadores, Antonio Vodanovic y Andrea Tessa, con chamantos y sombreros de huaso a modo de obsequio.

Otra de las entrevistadas fue Gloria Simonetti, quien en el capítulo anterior del podcast se reconoció una admiradora de Prieto. Consideró que el homenaje fue “atroz. ¿Cuántas veces les habrán regalado un pocho? Imagínate las veces que recorrieron Chile. O sea, francamente, es como el collage que le regalaron a Miguel Bosé“.

“Les falta un poquito más de dedicación para ver a quién están premiando y cómo lo están premiando. Me dio mucha vergüenza ajena, debo reconocer. Ninguno de los dos, me refiero siendo tan distintos, tuvieron el merecimiento que realmente deberían haber tenido porque pasearon la música de Chile por todo el mundo”, cerró.